Наступ ЗСУ на Запоріжчину, Крим і Донбас: Жданов назвав сценарії після повернення Херсона

Джерела на Заході стверджують, що на ЗСУ до Нового року чекають успіхи на фронті - Жданов / Колаж 93 ОМБр, Главред

Якщо силам оборони України вдасться звільнити Херсон і зачистити від окупантів Росії правобережжя Херсонської області, з'являться три варіанти подальшого наступу. Йдеться про формування Дніпра і атаку на Запорізькому напрямку, перекидання військ на Донецький і Луганській ділянки фронту, або ж наступ на окупований Крим. Про це заявив військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов.

У своєму YouTube-каналі він розповів про те, що у ЗСУ з'явиться три варіанти подальшого розвитку в разі звільнення Херсона та правобережжя Херсонської області.

Як вважає Жданов, за такого сценарію українські війська можуть форсувати Дніпро і перейти до наступу на Запорізькому напрямку, перекинути війська на Донбас або розвивати атакуючі дії в напрямку окупованого Криму.

Також він додав, що ЗСУ слід накопичувати резерви для подальшого наступу.

"Всі три варіанти прийнятні, але який з них буде основним, вибере Генштаб. Це визначить характер бойових дій. Потрібно накопичувати резерви для контрнаступу. Західні джерела інформації "в один голос" кажуть, що ЗСУ до Нового року отримають "значні успіхи" на лінії фронту", - підкреслив Олег Жданов.

Ситуація у Херсонській області

В Інституті вивчення війни раніше зробили заяву, згідно з якою війська РФ готуються до "оборони" своїх позицій на Херсонщині та наступу ЗСУ на захоплений Херсон. Водночас сили оборони України продовжують проведення в Херсонській області наступальних операцій.

3 листопада в соціальних мережах поширили фотографію будівлі обласної державної адміністрації в окупованому Херсоні. Там зник прапор країни-окупанта Росії.

В Оперативному командуванні Південь попередили, що зникнення прапора агресора РФ у захопленому Херсоні, можливо, вказує на провокацію з боку російських окупантів.

У ЗСУ підкреслили-загарбники можуть створювати картину нібито виходу з населених пунктів. Тактика ворога зрозуміла українському командуванню.

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