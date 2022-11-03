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У Херсоні з будівлі ОДА зник прапор РФ: окупанти очікують наступу ЗСУ та готують провокації

3 листопада 2022, 15:30

Армія України розуміє тактику дій окупантів, вони можуть моделювати ситуацію виходу з населених пунктів, сказала Наталія Гуменюк.

ЗСУ, війська РФ, Херсон
Окупанти РФ очікують наступу ЗСУ на захоплений Херсон / Колаж 10-та гірничо-штурмова бригада (ілюстративне фото), соцмережі, УНІАН

Окупаційні війська Росії готуються до наступу ЗСУ на захоплений Херсон і планують провокації. Тому прапор окупанта РФ міг зникнути з будівлі обласної державної адміністрації. Загарбники хочуть створити картину нібито виходу з населених пунктів. Про це заявила представниця Оперативного командування Південь Наталія Гуменюк.

В ефірі всеукраїнського телемарафону UA Разом вона розповіла про те, що прапор з будівлі Херсонської ОДА в окупованому обласному центрі може бути планом росіян. Загарбники планують провокації та готуються до наступу українських військ на окупований Херсон.

За її словами, мова йде про провокації, пов'язані зі створенням, мовляв, картини того, що вони залишають населені пункти. Враховуючи підготовку окупантів до вуличних боїв та розташування їхніх військ, ЗСУ розуміють тактику ворога.

Крім того, загарбники переодягаються в цивільну військову форму.

"Це певні провокації для того, щоб створити враження, що населені пункти залишені, що захід в них безпечний. Але враховуючи, що вони готувалися до вуличних боїв, як вони розташовують свої підрозділи, ми усвідомлюємо заплановану тактику дій. Не варто поспішати радіти, треба розуміти, що гібридна війна передбачає і ось такі інформаційні вкидання, атаки", - пояснила ситуацію Гуменюк.

Також вона підкреслила, що провокації вже були у Херсоні. Росіяни намагалися створити враження того, що українські війська, мовляв, "обстрілюють цивільне населення".

Ситуація у Херсонській області

В Інституті вивчення війни раніше заявили, що війська Росії готуються "обороняти" свої позиції у Херсонській області і до наступу армії України на захоплений Херсон. Водночас сили оборони України продовжують проводити на Херсонщині наступальні операції.

Президент Володимир Зеленський попереджав про те, що Росія проводить інформаційну спецоперацію. За його словами, окупанти насправді не відступають з окупованого Херсона. Ворог намагається змусити Україну перекинути туди велику кількість військових, щоб послабити інші ділянки фронту.

3 листопада в соціальних мережах з'явилися фотографії будівлі обласної державної адміністрації у Херсоні. З будівлі зник прапор країни-окупанта Росії.

Призначений окупантами РФ гауляйтер Херсонщини Кирило Стремоусов заявив, що "швидше за все війська йтимуть на лівий берег Херсонської області".

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