З будівлі адміністрації в Херсоні зник прапор Росії / Фото t.me/SobolevskyiYurii

У четвер, 3 листопада, у тимчасово окупованому Херсоні з будівлі обласної адміністрації, раніше захопленої росіянами, зник російський прапор. Також триколор зняли і з одного з блокпостів у місті.

Фото Херсонської ОДА опублікував в особистому Telegram-каналі перший заступник голови облради Херсонщини Юрій Соболевський. Фото було зроблено місцевими жителями з вікна автомобіля.

"Фото зроблено сьогодні. Таємниче зникнення самі розумієте чого. Херсон був, є і буде лише українським", - написав Соболевський.

Також в Мережі з'явилося відео, на якому видно, що російського триколора дійсно немає на будівлі Херсонської обласної адміністрації та на одному з блокпостів в місті.

З будівлі адміністрації в Херсоні зняли російський триколор / скріншот

Тим часом гауляйтер Херсона Кирило Стремоусов записав відео, на якому видно, що він сидить у завантаженій речами машині.

"Найімовірніше, наші війська будуть йти на лівий берег Херсонської області", - заявив він та закликав місцевих жителів евакуюватися.

Кирило Стремоусов ймовірно планує тікати на лівий берег Херсонської області / скріншот

Нагадаємо, 30 жовтня у тимчасово окупованому Херсоні з'явився державний прапор України. Патріоти, які чекають звільнення міста від російських загарбників, встановили його на одній з вишок.

Звільнення Херсона

Керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що російські окупанти не готуються до виходу з Херсона, вони готуються до оборони. При цьому Буданов вважає, що ВСУ до кінця року деокупують Херсон.

Новий командувач російським окупаційним корпусом в Україні генерал Сергій Суровікін 18 жовтня виступив з доповіддю про ситуацію на війні. За його словами, для росіян склалася "напружена" ситуація. Подальші дії окупантів залежать від "ситуації, що складається". Він натякнув, що війська РФ розглядають можливість "здачі" захопленого Херсона.

Військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов заявив, що після того, як командувати угрупованням російських окупаційних військ в Україні диктатор Путін призначив генерала Суровікіна, є ризики того, що Херсон перетвориться на другий Маріуполь за ступенем руйнувань і кількістю жертв.

Генерал армії, керівник Служби зовнішньої розвідки України в 2005-2010 роках Микола Маломуж заявив, що українські військові в разі реалізації оптимістичного сценарію можуть швидко звільнити Правобережжя Херсонської області, що дозволить їм просуватися на Лівобережжі Херсонщини та в Запорізькій області. Таким чином за 2-3 місяці може бути звільнений материковий південь нашої держави. Якщо все піде за таким сценарієм, то після цього до Нового року українські воїни можуть звільнити і схід України.

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