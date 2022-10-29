УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Армія України може звільнити Херсон до кінця листопада - глава ГУР Буданов

29 жовтня 2022, 13:49

У захопленому Херсоні знаходяться найбільш боєздатні підрозділи окупантів Росії, всього в області їх до 40 тисяч, сказав керівник ГУР Кирило Буданов.

ВСУ, Буданов
Операція ЗСУ з деокупації Херсона триватиме до кінця листопада - Буданов / Колаж 93 ОМБр (ілюстративне фото), скріншот YouTube

Військова операція сил оборони України зі звільнення захопленого Херсону може тривати до кінця листопада. Українські війська намагаються оточити обласний центр та ізолювати окупантів. Буде важка битва, ЗСУ спробують знизити ризики, наскільки це можливо. Окупанти зібрали у Херсонській області до 40 тисяч військових, саме у Херсоні знаходиться їх найбоєздатніше угруповання. Про це заявив керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов.

В інтерв'ю The Drive він розповів про те, що агресорка Росія зосередила у Херсонській області близько 40 тисяч військ. Херсон - в середині угруповання. Окупанти розташувалися в обласному центрі – де найбільш боєздатні війська – районах західного берега Дніпра і в східній частині.

"Бойова складова, тобто підрозділи, які можуть становити будь-яку небезпеку для нас - це приблизно 40 тисяч. Херсон знаходиться в середині цього угруповання. Це війська у Херсоні, в районах західного берега Дніпра, а також війська, що дислокуються на східному березі", - пояснив ситуацію глава ГУР.

За його словами, саме у Херсоні розташовані підрозділи російських повітряно-десантних військ, сил спеціального призначення та морська піхота. Йдеться про найбільш боєздатні підрозділи військ РФ. Окупантів посилюють і мобілізованими.

ЗСУ до кінця листопада можуть звільнити Херсон

Як вважає глава ГУР, операція армії України зі звільнення Херсона може продовжитись до кінця листопада.

"Швидше за все, операція зі звільнення Херсона триватиме до кінця наступного місяця", - вважає Буданов.

Він розповів про те, що ЗСУ намагаються оточити окупантів у Херсоні та ізолювати їхні підрозділи. Кожен день йдуть бої.

"Це саме те, що ми намагаємося зробити. Але зовні вони протистоять. Вони намагаються перешкодити нашому руху вперед, і ви повинні розуміти, що бої йдуть щодня", - додав розвідник.

Кирило Буданов підтвердив припущення журналіста про те, що "битва за Херсон буде кривавою", але українські війська спробують знизити ризики, наскільки це можливо.

Ситуація у Херсонській області

Керівниця пресцентру Оперативного командування Південь Наталія Гуменюк раніше заявила, що ЗСУ продовжують завдавати ударів по позиціях окупантів РФ на Херсонщині та утримувати вогневий контроль в області. За її словами, російські загарбники отримали команду до останнього триматися за Херсон і обладнують оборонні рубежі.

Президент Володимир Зеленський сказав, що війська Росії насправді не відступають з Херсона. Подібні заяви - інформаційна операція Москви. Вона проводиться для того, щоб змусити Київ відправити на цей напрямок велику кількість військових, тим самим перекинувши їх з інших фронтів.

Військовий експерт Олег Жданов зазначив, що окупанти РФ збираються битися з ЗСУ за Херсон. Вони перекинули до міста ще декілька батальйонних тактичних груп. Загарбники готуються до вуличних боїв.

Дивіться відео Главред - Мусієнко припустив, що Росія може застосувати брудну бомбу у Херсоні

Інші новини:

ЗСУ новини Херсона війська Росії ГУР війна Росії та України Кирило Буданов
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

14:55

"Складно сказати, що це таке": Зеленський підколов Путіна і висунув умову для переговорів

14:41

Україна буде в Криму тільки за допомогою ЗСУ, наступ відбудеться в 2023 році - БудановВідео

14:28

"Дірка в тральщику" і удар по флагману ЧФ: подробиці потужної "бавовни" в СевастополіВідео

14:27

Україна переходить на зимовий час: що потрібно зробити, щоб всю зиму годинник приносив гроші і успіхВідео

14:09

Перше, що спало на думку: Чорновіл пояснив, чому Росія лякає світ "брудною бомбою"

Реклама
14:03

Гороскоп на листопад-2022: що планувати і чого не можна робити цього місяцяВідео

13:54

Фінансовий гороскоп на листопад-2022: що категорично не можна робити, щоб не втратити грошіВідео

13:49

Армія України може звільнити Херсон до кінця листопада - глава ГУР БудановВідео

13:09

Окупанти втекли з Чорнобаївки разом з технікою: супутникові знімкиВідео

13:04

Не просто звільнення територій: у Зеленського назвали головні цілі України у війніВідео

13:00

Гороскоп на завтра 30 жовтня 2022: Близнюкам - хороші новини, Левам - спокуси, Скорпіонам - недоброзичливці

12:30

"Бойові комарі": ЗСУ висміяли "атаку" дрона в Севастополі, яку "відбивали" кораблі ЧФ РФВідео

12:28

Любовний гороскоп на листопад-2022: найнебезпечніші дні для закоханих і найкращі для нових знайомствВідео

12:16

"Бавовна" У Севастополі: Геращенко повідомляє про "самоліквідацію" 4 військових кораблів РФВідео

11:38

Бійці ЗСУ завдали удару по військах РФ на Луганщині: горіли склади БК, казарми та техніка ворогаВідео

11:27

В іранському дроні Mohajer-6, яким РФ била по Україні, виявили український компонент – ГУРВідео

11:20

Росія може завдати повторний ракетний удар по Україні в період сильних морозів - Чорновіл

11:09

"Хоче рибку з'їсти і зручно влаштуватися": Арестович жорстко висловився про Путіна через ядерні погрозиВідео

11:00

Яка квітка вам сподобалась найбільше: тест розкаже, якими вас бачать чоловіки

10:48

"Путін перейшов до тривалої війни": Кулеба пояснив стратегію КремляВідео

Реклама
10:28

Одна така свічка замінить 76 штук: що робити, щоби свічка горіла довшеВідео

10:26

Окупанти намагалися прорватися на північ країни - ДержприкордонслужбаВідео

10:14

Кремль розглядав ядерний удар по Німеччині перед вторгненням в Україну – SpiegelВідео

10:10

Щирості від них не чекайте: імена жінок, які заздрять всім навколоВідео

10:04

Хотіли йти в наступ: ЗСУ знищили близько 300 російських окупантів точковим ударомВідео

09:55

Росія вичерпує свої ресурси, Україна скоро зайде до Бєлгорода і Курська - ЧорновілВідео

09:32

У Севастополі гучна "бавовна", окупанти перекрили бухтуВідео

08:50

Повоював 3 дні: ЗСУ ліквідували російського кулеметника з ВолгоградаВідео

08:33

"Оборонна операція йде за планом": Залужний назвав 4 ключові завдання для ЗСУВідео

08:24

Імітація ядерного удару, позиційні бої і привид переговорівПогляд

08:17

ЗСУ потужно "насипали" ворогу": на півдні знищено 3 склади з боєприпасами та понад 3 десятки солдатВідео

07:44

Бреше про досягнення: Росія перебільшує свої "успіхи" під Бахмутом - ISWВідео

06:16

Десатанізацію треба провести в головному кублі диявола - в КремліПогляд

03:30

Сара Джессіка Паркер прогулялася з дорослим сином

03:05

Вріже несподівана аномалія: українцям назвали дати різкого стрибка температуриВідео

02:45

Військовий експерт пояснив, чи чекати від окупантів відступу з ХерсонаВідео

02:23

Гороскоп на листопад 2022 для Раків: проблеми з грошима, криза і знаки ВсесвітуВідео

02:01

"Сонцеподібна": зірка Жіночого Кварталу в пікантному корсеті "засліпила" своїм сяйвом фанатів

01:35

Росія знову атакує Україну ракетами: астролог назвала області, які опиняться під вогнемВідео

01:03

Жіночий гороскоп на тиждень 31 жовтня - 6 листопада: Водоліям - підказки долі, Рибам - гроші

Реклама
00:51

Прикмети на 29 жовтня: які 3 речі заборонено робити в цей день, щоб біди не сталосяВідео

00:02

Окупанти женуть в атаки два штрафних батальйони: Арестович розкрив подробиці про ситуацію в БахмутіВідео

28 жовтня, п'ятниця
23:45

Контратака ЗСУ на Луганщині: спецзагін ГУР розгромив гарнізон РФ, взяв полонених і трофеїВідео

23:22

"Потрібно було думати головою": Кіркоров понесе жорстке покарання через підтримку війни в УкраїніВідео

22:58

Кулеба спрогнозував терміни завершення війни та назвав головну умовуВідео

22:56

"Це такі круті люди, хочу щоб від них відстали": Noize MC розплакався, згадуючи українцівВідео

22:48

У США помер засновник рок-н-ролу Джеррі Лі Льюїс

22:44

Перетворюють Херсонську область в зону відчуження: Зеленський жорстко проїхався по РосіїВідео

22:24

Атака та ближній бій: бійці ЗСУ знищили командира найманців ПВК ВагнераВідео

22:23

У будинку президента УАФ Андрія Павелка відбулися обшуки – FootballHub отримав підтверджуючі документи

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини Одеси
Синоптик
Прогноз погодиПогода на тижденьПогода на листопадПогода осіньМагнітна буряПогода на вихідні
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження дочки
Гороскоп
Гороскоп на листопадГороскоп на тижденьГороскоп на завтраГороскоп таро на тижденьМолодик у жовтні
Свята
Вихідні у листопадіКалендар 2023Великдень 2023Трійця 2023
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості стравиНовий рік 2023
Персони
Володимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег Жданов
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Мода та краса
Жіночі стрижкиМодні зачіскиФарбування волоссяМодний манікюр
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти