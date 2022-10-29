Армія України може звільнити Херсон до кінця листопада - глава ГУР Буданов

Операція ЗСУ з деокупації Херсона триватиме до кінця листопада - Буданов / Колаж 93 ОМБр (ілюстративне фото), скріншот YouTube

Військова операція сил оборони України зі звільнення захопленого Херсону може тривати до кінця листопада. Українські війська намагаються оточити обласний центр та ізолювати окупантів. Буде важка битва, ЗСУ спробують знизити ризики, наскільки це можливо. Окупанти зібрали у Херсонській області до 40 тисяч військових, саме у Херсоні знаходиться їх найбоєздатніше угруповання. Про це заявив керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов.

В інтерв'ю The Drive він розповів про те, що агресорка Росія зосередила у Херсонській області близько 40 тисяч військ. Херсон - в середині угруповання. Окупанти розташувалися в обласному центрі – де найбільш боєздатні війська – районах західного берега Дніпра і в східній частині.

"Бойова складова, тобто підрозділи, які можуть становити будь-яку небезпеку для нас - це приблизно 40 тисяч. Херсон знаходиться в середині цього угруповання. Це війська у Херсоні, в районах західного берега Дніпра, а також війська, що дислокуються на східному березі", - пояснив ситуацію глава ГУР.

За його словами, саме у Херсоні розташовані підрозділи російських повітряно-десантних військ, сил спеціального призначення та морська піхота. Йдеться про найбільш боєздатні підрозділи військ РФ. Окупантів посилюють і мобілізованими.

ЗСУ до кінця листопада можуть звільнити Херсон

Як вважає глава ГУР, операція армії України зі звільнення Херсона може продовжитись до кінця листопада.

"Швидше за все, операція зі звільнення Херсона триватиме до кінця наступного місяця", - вважає Буданов.

Він розповів про те, що ЗСУ намагаються оточити окупантів у Херсоні та ізолювати їхні підрозділи. Кожен день йдуть бої.

"Це саме те, що ми намагаємося зробити. Але зовні вони протистоять. Вони намагаються перешкодити нашому руху вперед, і ви повинні розуміти, що бої йдуть щодня", - додав розвідник.

Кирило Буданов підтвердив припущення журналіста про те, що "битва за Херсон буде кривавою", але українські війська спробують знизити ризики, наскільки це можливо.

Ситуація у Херсонській області

Керівниця пресцентру Оперативного командування Південь Наталія Гуменюк раніше заявила, що ЗСУ продовжують завдавати ударів по позиціях окупантів РФ на Херсонщині та утримувати вогневий контроль в області. За її словами, російські загарбники отримали команду до останнього триматися за Херсон і обладнують оборонні рубежі.

Президент Володимир Зеленський сказав, що війська Росії насправді не відступають з Херсона. Подібні заяви - інформаційна операція Москви. Вона проводиться для того, щоб змусити Київ відправити на цей напрямок велику кількість військових, тим самим перекинувши їх з інших фронтів.

Військовий експерт Олег Жданов зазначив, що окупанти РФ збираються битися з ЗСУ за Херсон. Вони перекинули до міста ще декілька батальйонних тактичних груп. Загарбники готуються до вуличних боїв.

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