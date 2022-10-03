Йде зачистка: ЗСУ взяли під контроль Борову на Харківщині

Борова перейшла під контроль ЗСУ / Facebook/Борівська селищна рада

У Харківській області бійці Збройних сил звільнили від російських окупантів Борову.

Про це йдеться в повідомленні в Facebook місцевої ради. Також публікуються відео зі звільненого населеного пункту.

"Борова і велика частина Борівської сільської територіальної громади під контролем ЗСУ", - уточнюється в повідомленні.

Також підкреслюється, що в Боровій тривають фільтраційні заходи.

"Триває зачистка території", - уточнюється в повідомленні.

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/ Скріншот

Нагадаємо, раніше в розвідці Великобританії заявили, що армія України продовжує свій наступ в Харківській області та в районі Донбасу.

Глава Українського Центру безпеки і співробітництва Сергій Кузан зазначив, що після звільнення ЗСУ Ізюма Україна фактично отримує вогневий контроль над північчю Донецької та Луганської областей. Таким чином, Київ створює більш вигідні умови для нової битви за Донбас.

Раньше сили оборони України звільнили два села на Донеччині.

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