ЗСУ звільнили від окупантів села Архангельське та Миролюбівка на півночі Херсонщини

Архангельське і Миролюбівка звільнені ЗСУ / Фото УНІАН

У своєму вечірньому зверненні 2 жовтня президент України Володимир Зеленський підтвердив звільнення Архангельського і Миролюбівки на півночі Херсонської області.

Глава держави подякував військовим 129-ї бригади територіальної оборони ЗСУ (Кривий Ріг), які "відзначилися хорошими результатами і звільнили населені пункти від російських окупантів".

"Дякую воїнам 127-ї бригади терроборони за захист Харкова та звільнення території Харківщини. Воїнам 110-ї бригади, які хоробро дають відсіч окупантам на запорізькому напрямку. Воїнам 129-ї бригади мого рідного Кривого Рогу, які відзначилися хорошими результатами і звільнили зокрема Архангельське і Миролюбівку. Воїнам 115-ї бригади терроборони, які зробили чималий внесок у захист Житомирщини. А також воїнам 117-ї бригади, які захищають північно-східний напрямок на Сумщині", - зазначив Зеленський.

Голова Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич також заявив, що Архангельське і Миролюбівка вже офіційно звільнені від російських окупантів.

"Архангельське і Миролюбівка - офіційно звільнені від ворога. Чекаємо наступних хороших новин! Слава ЗСУ! Слава Україні!", - написав він у своєму Telegram-каналі.

Архангельське і Миролюбівка перебувають під контролем України

Довідка. Архангельське - селище міського типу в Україні, розташоване у Високопільській селищній громаді Бериславського району Херсонської області.

Миролюбівка - село в Україні в Нововоронцовському районі Херсонської області.

Наступ ЗСУ в Херсонській області

Збройні Сили України ведуть контрнаступальну операцію в Херсонській області для звільнення своєї землі від окупаційної армії Росії. Ворожі сили витісняються з тимчасово зайнятих позицій. ЗСУ деокупували населений пункт Високопілля.

Радник Офісу президента Олексій Арестович також повідомляв, що на Херсонщині армія України звільнила Ольгине. Воно знаходиться на північ від раніше деокупованого Високопілля. Угруповання російських військ на правому березі Дніпра опинилося в оперативному оточенні.

Зазначимо, 2 жовтня в соцмережах повідомили про звільнення села Хрещенівка в Херсонській області. Офіційно в ЗСУ ці дані не підтвердили, але начальниця пресцентру ОК Південь Наталія Гуменюк заявила, що "успіхи є".

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