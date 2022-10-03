Українська армія на шляху до успіху: у Пентагоні розкрили три цілі ЗСУ

Україна знаходиться на шляху до досягнення цілей, підкреслила Селеста Валландер.
Збройні сили України знаходяться на шляху досягнення відразу трьох поставлених цілей на полі бою.
Таку думку висловила помічник міністра оборони США з питань міжнародної безпеки Селеста Валландер, повідомляє Reuters.
При цьому американська високопоставлена чиновниця вказала на успіхи ЗСУ в Харківській, Донецькій і Херсонській областях.
"Схоже, що Україна знаходиться на шляху до досягнення всіх трьох цих цілей прямо зараз", — додала Валландер.
Нагадаємо, Володимир Путін 30 вересня оголосив анексію окупованих районів Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей України. На "церемонії" були присутні маріонетки Кремля, яких Москва оголосила окупаційною "владою".
Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк сказав, що Росія анексією України вирішила піти на ескалацію війни. Він закликав світ показати рішучу реакцію на незаконні дії Кремля.
30 вересня президент Володимир Зеленський зробив заяву про те, що Україна подала заявку на вступ до НАТО за прискореною процедурою.
За словами українського гаранта, держава вже пройшла свій шлях для євроатлантичної інтеграції.
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