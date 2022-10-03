"Можуть влетіти по-крупному": Арестович назвав нову мету для ЗСУ після Лиману

ЗСУ просуваються на Луганщині / Фото УНІАН

Швидке звільнення від російських загарбників Сєвєродонецька та Лисичанська Луганської області під питанням, заявив радник Офісу президента Олексій Арестович.

Він пояснив, що на південних рубежах Лисичанська розташовані досить боєздатні російські сили, зокрема, – 4 бригада "ЛНР". Про це він розповів в ефірі Фейгін Live.

Разом з тим представник ОП розповів, де ЗСУ можуть досягти успіху на Луганщині.

"А ось Сватове має всі шанси влетіти по-крупному, тому там збірна солянка... цілком може бути, що там ми переможемо", – додав Арестович.

Звільнення Лиману

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Збройні Сили України підняли український прапор на в'їзді в Лиман Донецької області. Відео бійці опублікували 1 жовтня в мережі.

На відео наші захисники закріпили український прапор на міській стелі в Лимані.

"1 жовтня. Розгортаємо наш державний прапор, встановлюємо на нашу землю. Лиман. Все буде Україна", - каже боєць.

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