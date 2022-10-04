На Півдні ЗСУ за добу знищили понад 30 танків і РСЗВ

Захисники України знищили велику кількість техніки та живої сили противника. Ракетно-артилерійські підрозділи виконали 290 вогневих завдань.
Ситуація на Південнобузькому напрямку залишається динамічною та перебуває під контролем Збройних сил України. Протягом 3 жовтня ЗСУ знищили велику кількість техніки та живої сили противника.
Як повідомляє у Facebook Оперативне командування Південь, українська авіація завдала 9 ударів по ворожих позиціях та об'єктах. Ракетно-артилерійські підрозділи виконали 290 вогневих завдань.
Протягом бойового дня українські захисники знищили:
- 87 окупантів;
- 31 танк;
- 27 одиниць іншої автобронетехніки;
- РСЗВ Ураган і транспортно-заряджаючу машину до неї;
- мінометний комплекс "Сани" 120 калібру.
Крім цього, ЗСУ в якості трофея отримали 2 танки і одну БМП.
В ОК Південь додали, що росіяни намагаються утримувати рубежі оборони, але їм краще вдається відходити на поки наявні підготовлені позиції.
Як повідомляв Главред, протягом 2 жовтня українська авіація завдала 7 ударів по позиціях окупантів, а ракетно-артилерійські підрозділи виконали понад 340 вогневих завдань. У Бериславському районі силами протиповітряної оборони був збитий ударний вертоліт Ка-52.
Раніше Збройні Сили України закріплювали тактичне положення на південних рубежах оборони, продовжували активні дії, створюючи умови для подальшого просування на різних ділянках фронту. Армія РФ втратила щонайменше 10 військових і чимало військової техніки, зокрема важку вогнеметну систему "Сонцепік" і реактивну систему залпового вогню "Град".
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