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Армія Путіна в Україні несе колосальні втрати: оприлюднена жахлива статистика

13 березня 2022, 19:24

Високий рівень смертності говорить про те, що російському керівництву байдужі життя і здоров'я своїх солдатів.

війська Росії
Війська Росії / Reuters

Російська армія терпить в війні з Україною страшні втрати.

Як свідчать офіційні дані, армія Путіна несе в десять разів більше втрат, ніж свого часу в Чечні і Афганістані. Понад 70 смертей на добу.

Спікер МВС України зазначає, що високий рівень смертності говорить про те, що російському керівництву байдужі життя і здоров'я своїх солдатів.

За даними Міноборони РФ, російська армія щодоби втрачає понад 70 військових, у той час як в Афганістані до кінця війни втрачали близько чотирьох осіб, в активну фазу Другої чеченської - налічувалося близько семи смертей на добу.

Військові США під час Іракської війни втратили три тисячі солдатів: близько однієї людини на добу, у В'єтнамі - більше десяти осіб.

Також дуже низький рівень першої медичної допомоги, що надається російським військовим на фронті. Співвідношення вбитих і поранених: один до трьох. Тоді як у В'єтнамі - один до семи.

"Такого рівня смертності серед росіян не було ні на двох чеченських, ні на афганській війні. Це показують навіть офіційні дані", - йдеться в повідомленні.

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Війна в Україні 2022

Президент РФ Володимир Путін 21 лютого підписав указ про визнання офіційною Москвою так званої "державності" терористичних утворень "ДНР" і " ЛНР" в окупованих районах Донецької та Луганської областей. Путін разом з ватажками "ЛДНР" Пушиліним і Пасічником також підписав угоди про дружбу.

В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

У свою чергу, МЗС Росії зробило заяву. У РФ назвали умови для переговорів з Україною: погодяться, якщо ЗСУ складуть зброю.

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