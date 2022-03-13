"Звідти ніхто не повертається": окупанти скаржаться на колосальні втрати в Маріуполі

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На Маріуполь російськими окупаційними військами скинуто вже близько 100 авіабомб, загинули на сьогоднішній день 2187 жителів.

"За 24 години не менше 22 бомбардувань мирного міста. Скинуто вже близько 100 авіабомб на Маріуполь. Окупанти цинічно і цілеспрямовано б'ють по житлових будинках, місцях скупчення людей, повністю руйнують дитячі лікарні і повністю знищують міську інфраструктуру", - повідомляє прес-служба міської ради.

У міськраді повідомили, що на сьогоднішній день вже 2187 маріупольців загинули від атак з боку Росії.

"Саме з неба йде найбільша загроза 400 тисячам маріупольців, які зараз заблоковані в місті. Тому закриття з боку НАТО неба над Україною або надання необхідних систем ППО - це рішення, яке може врятувати сотні тисяч невинних життів по всій Україні", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що в Маріуполі закінчуються останні запаси продуктів харчування і води.

Відзначається, що в Маріуполі ситуація продовжує залишатися дуже складною - "у місті немає світла, води, тепла, майже відсутній мобільний зв'язок, закінчуються останні запаси продуктів харчування і води".

Ситуація значно ускладнюється постійними обстрілами з боку російських окупантів. "Ворог навмисно веде вогонь по житлових кварталах. Сьогодні рошисти продовжили бомбити місто з літаків. Обстрілу піддався житловий сектор на перетині проспекту Нахімова і вулиці італійської, а також удари були в районі кінотеатру "Савона". Крім того, є інформація про обстріли будівлі Маріупольського державного університету", - повідомили в міськраді.

При цьому наголошується, що наші захисники продовжують героїчно стримувати ворога і дають гідну відсіч.

Що кажуть окупанти про штурм Маріуполя

Радник глави МВС Антон Геращенко опублікував перехоплення переговорів окупантів, що беруть участь у штурмі Маріуполя.

У нім російські військові говорять про колосальні втрати при спробі штурму Маріуполя:

"У нас просто втрати великі, і тому ми 16 числа можемо повернутися. Ну ті, хто вижили. Ось у знайомого з мого відділення вчора помер найкращий друг. Мої друзі - теж. За день 700 осіб";

"Вчора увійшли в місто, а там школа, а в школі сиділи пі***си ("Азов"). Вони їх всіх роз***ли, і все, далі все! Зв'язку поки немає! Не знаєш, звідки вони стріляють";

"Зверху граната - х**к, Ми біжимо, ніхто не знає куди бігти! Нас відправляють туди маленькими шматочками! А всі, хто приїжджає туди, б**дь – звідти не їде".

Як повідомлялося, радник керівника Офісу президента Олексій Арестович прогнозує, що найближчим часом російські окупанти спробують перекинути свої резерви на ті напрямки, де у них намітився успіх. Зокрема, це район проведення операції об'єднаних сил на Донбасі, під Маріуполь, в Харківську та Київську області.

За його прогнозом, резерви окупантів поляжуть протягом 10 днів з того моменту, як їх введуть в бій.