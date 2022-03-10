Нові втрати окупантів РФ: стало відомо про авіакатастрофу в Білорусі

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У Білорусі у районі 21:00 четверга, 10 березня, жителі Лунинця (Брестська область) чули сильний вибух і бачили яскравий спалах.

Очевидці повідомляють, що в результаті вибуху у жителів тряслися вікна, в деяких будинках від сили вибуху вилітали шибки, пише Мotolko.help.

Також повідомляється про прибуття вертольотів і пожежників, а також великої кількості білоруських і російських військових. Також в селі Дребськ (Лунинецький район) були чутні дві вибухи, після яких почалося заграва, як при лісовій пожежі.

За попередньою інформацією, в районі Кожан-Городок міг впасти літак або вертоліт. В даний момент йде пошукова операція. Надходить інформація, що вертоліт МО РБ вилетів з аеродрому в Мачулищах в Лунинец.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що у збитих над Україною російських льотчиків не розкриваються парашути.

Зазначається, що нещодавно українською системою ППО був збитий російський літак Су-27. Ворожий льотчик катапультувався, але загинув.