У США оприлюднили власні дані про втрати Росії в Україні: кількість убитих окупантів вдвічі менша

Росія визнає менше 500 своїх загиблих військовослужбовців в Україні / Фото facebook.com/GeneralStaff.ua

За офіційною оцінкою США, кількість убитих російських військових за перші два тижні війни в Україні становить від п'яти до шести тисяч осіб.

Кільксіть поранених російських військовослужбовців оцінюється приблизно в 15-18 тисяч осіб, якщо виходити з припущення, що кількість поранених зазвичай втричі перевищує кількість убитих, пише BBC.

Офіційний представник США, який побажав залишитися невідомим, назвав ці втрати Росії у війні "дуже і дуже значними жертвами" і порівняв рівень смертності з деякими битвами Другої світової війни.

Тим часом в українському Генштабі заявляють про понад 12 тисяч загиблих російських окупантів. Росія визнає менше 500 своїх загиблих військовослужбовців.

Як повідомляв Главред, Міноборони Росії визнало, що застосовує на території України систему залпового вогню ТОС-1, що використовує термобаричні боєприпаси. Використання такої зброї суперечить міжнародному праву щодо правил і звичаїв ведення війни.

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