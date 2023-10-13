Армія Ізраїлю увійшла в Сектор Гази: ЦАХАЛ проводить рейди

Ізраїльські військові збираються ліквідувати терористів і звільнити полонених.

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ЦАХАЛ зайшов в Сектор Газу / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, Вікіпедія

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) зайшла на територію Сектора Гази. Військові проводять рейди. Про це повідомляється в Telegram-каналі ЦАХАЛа.

Ізраїльські військові хочуть ліквідувати терористів і знайти людей, які були незаконно вивезені з Ізраїлю. Військово-повітряні сили країни продовжили завдавати ударів по об'єктах ХАМАСу.

Солдатам вдалося зібрати докази, які можуть допомогти знайти заручників. Повідомляється, що ЦАХАЛ ліквідував об'єкти інфраструктури та терористичні об'єкти на території Сектора Гази. Також були знищені установки, які випустили в бік Ізраїлю протитанкові ракети.

відео дня

Прессекретар ЦАХАЛу контрадмірал Даніель Хагарі заявив, що Ізраїль задіяв бронетанкові і піхотні війська. Про це повідомляє The Times of Israel. За даними видання бойовики ХАМАС взяли в заручники і вивезли на територію Сектора Гази 150-200 осіб.

Війна в Ізраїлі

7 жовтня терористи ХАМАС напали на Ізраїль. Бойовики вдарили з Сектора Гази по центральних і південних частинах країни з моря, повітря і суші. За даними Єрусалиму, терористи випустили в бік Ізраїлю понад 2200 ракет.

8 жовтня, Ізраїль вперше за 50 років оголосив про стан війни. Уряд запустив пункт "40 аллеф", який вказує на оголошення війни. Ізраїль мобілізував 300 тисяч резервістів.

Пізніше Ізраїль визнав провал через напад ХАМАС. У Генеральному штабі армії Ізраїлю призначили відповідального за захист терористів ХАМАС і заявили, що днями завдадуть нищівного удару по бойовиках.

Стало відомо про те, що конфлікт в Ізраїлі може загостритися. Ліванські терористи з організації "Хезболла" заявили про готовність воювати проти Ізраїлю. Бойовики стверджують, що вступлять в бій проти Ізраїлю, "коли настане відповідний час".

Після цього Іран вибухнув загрозою "нового фронту" проти Ізраїлю. Спільну позицію на зустрічі узгодили лідер "Хезболли" Хасан Насралла і глава МЗС Ірану Хоссейн Амір-Абдуллахіан.

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