Іран вибухнув погрозою "нового фронту" проти Ізраїлю через Сектор Газа

Іран пригрозив Ізраїлю відкриттям "другого фронту", який може виникнути у разі певних дій ЦАХАЛ щодо Сектора Гази. Існують побоювання, згідно з якими бойові дії можуть розпочатися на півночі ізраїльської держави на кордоні з Ліваном. Сценарій вважають можливим у разі, якщо терористи "Хезболла" за підтримки Ірану підуть на військове вторгнення до Ізраїля.
Як повідомляє France24, лідер "Хезболла" Хасан Насралла в Лівані обговорив з міністром закордонних справ Ірану Хоссейном Амір-Абдуллахіаном "позиції, які слід ухвалити" в ситуації з війною між Ізраїлем і ХАМАС.
Журналісти уточнюють, що представник організації та МЗС Ірану "зосередилися на темі відповідальності кожного і позиції, яку необхідно зайняти у історичних подіях, що відбуваються останнім часом".
Глава МЗС Ірану сказав, що відкриття "нового фронту" проти Ізраїля залежить від "дій" ЦАХАЛ у Секторі Газа.
Крім того, керівник іранської дипломатії в Бейруті зустрівся з представниками ХАМАСу і "ісламського джихаду". Очікується і його зустріч з ліванськими офіційними особам перед поїздкою до Дамаска, Сирії.
Амір-Абдуллахіан у аеропорту Бейрута повторив свою позицію, згідно з якою союзники Ірану і регіоні – серед яких Сирія, "Хезболла" і ХАМАС – можуть відреагувати на дії Ізраїля щодо Газа.
Підкреслюється, що США та Ізраїль стурбовані ситуацією – другий фронт може бути відкритий на півночі Ізраїлю, якщо "Хезболла" за підтримки Тегерана піде на військове вторгнення.
Напад ХАМАС на Ізраїль
Терористична організація ХАМАС напала на Ізраїль вранці 7 жовтня. Бойовики завдали ударів по території держави з суші, моря і повітря. В Єрусалимі заявляли, що бойовики випустили понад 2200 ракет.
Ізраїль вперше за 50 років оголосив про стан війни. Зокрема, 8 жовтня військово-політичний кабінет активував пункт "40 аллеф", який вказує на оголошення війни. При цьому лави ЦАХАЛ поповнили 300 тисяч мобілізованих резервістів.
10 жовтня в Міністерстві оборони Ізраїлю повідомили, що ЦАХАЛ переходить до повноцінного наступу на Сектор Газа. У військовому відомстві вважають, що війна може тривати від декількох тижнів до місяців.
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