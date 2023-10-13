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Іран вибухнув погрозою "нового фронту" проти Ізраїлю через Сектор Газа

Андрій Ганчук
13 жовтня 2023, 17:35 оновлено 13 жовтня, 17:42
У Лівані пройшла зустріч лідера "Хезболла" Хасана Насралла і глави МЗС Ірану Хоссейна Амір-Абдуллахіана, під час якої вони погоджували спільну позицію.
Ізраїль, Іран
Єрусалим і Вашингтон побоюються сценарію вторгнення "Хезболла" на півночі Ізраїлю - ЗМІ / Колаж : Главред, фото: ua.depositphotos.com, pixabay.com

Іран пригрозив Ізраїлю відкриттям "другого фронту", який може виникнути у разі певних дій ЦАХАЛ щодо Сектора Гази. Існують побоювання, згідно з якими бойові дії можуть розпочатися на півночі ізраїльської держави на кордоні з Ліваном. Сценарій вважають можливим у разі, якщо терористи "Хезболла" за підтримки Ірану підуть на військове вторгнення до Ізраїля.

Як повідомляє France24, лідер "Хезболла" Хасан Насралла в Лівані обговорив з міністром закордонних справ Ірану Хоссейном Амір-Абдуллахіаном "позиції, які слід ухвалити" в ситуації з війною між Ізраїлем і ХАМАС.

Журналісти уточнюють, що представник організації та МЗС Ірану "зосередилися на темі відповідальності кожного і позиції, яку необхідно зайняти у історичних подіях, що відбуваються останнім часом".

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Глава МЗС Ірану сказав, що відкриття "нового фронту" проти Ізраїля залежить від "дій" ЦАХАЛ у Секторі Газа.

Крім того, керівник іранської дипломатії в Бейруті зустрівся з представниками ХАМАСу і "ісламського джихаду". Очікується і його зустріч з ліванськими офіційними особам перед поїздкою до Дамаска, Сирії.

Амір-Абдуллахіан у аеропорту Бейрута повторив свою позицію, згідно з якою союзники Ірану і регіоні – серед яких Сирія, "Хезболла" і ХАМАС – можуть відреагувати на дії Ізраїля щодо Газа.

Підкреслюється, що США та Ізраїль стурбовані ситуацією – другий фронт може бути відкритий на півночі Ізраїлю, якщо "Хезболла" за підтримки Тегерана піде на військове вторгнення.

Напад ХАМАС на Ізраїль

Терористична організація ХАМАС напала на Ізраїль вранці 7 жовтня. Бойовики завдали ударів по території держави з суші, моря і повітря. В Єрусалимі заявляли, що бойовики випустили понад 2200 ракет.

Ізраїль вперше за 50 років оголосив про стан війни. Зокрема, 8 жовтня військово-політичний кабінет активував пункт "40 аллеф", який вказує на оголошення війни. При цьому лави ЦАХАЛ поповнили 300 тисяч мобілізованих резервістів.

10 жовтня в Міністерстві оборони Ізраїлю повідомили, що ЦАХАЛ переходить до повноцінного наступу на Сектор Газа. У військовому відомстві вважають, що війна може тривати від декількох тижнів до місяців.

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Іран новини Ізраїлю Напад ХАМАС на Ізраїль
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