США можуть одночасно забезпечувати зброєю і Ізраїль, і Україну - Пентагон

13 жовтня Ллойд Остін відвідає Ізраїль. Там він зустрінеться з ізраїльськими лідерами, щоб підкреслити непохитну прихильність США підтримці Ізраїлю.

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США можуть і будуть підтримувати Ізраїль, так само як підтримують Україну, заявив Ллойд Остін / Колаж: Главред, фото: ОП, ua.depositphotos.com

Сполучені Штати Америки зможуть одночасно надавати всю необхідну військову допомогу і Ізраїлю, і Україні. Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі.

США нададуть Ізраїлю кошти, необхідні для боротьби з терористичною групою ХАМАС, навіть якщо вони постачатимуть Україні зброю, необхідну для перемоги над Росією, передає Міністерство оборони США.

За словами глави Пентагону Ллойда Остіна, США можуть і будуть підтримувати Ізраїль, так само як підтримують Україну.

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"Наша підтримка Ізраїлю непохитна. Ми терміново працюємо над тим, щоб Ізраїль отримав те, що йому потрібно для захисту, включаючи боєприпаси і ракети-перехоплювачі "Залізний купол". І ми це зробимо, навіть якщо ми продовжимо підтримувати народ України під час його боротьби проти російської агресії", - сказав Остін.

Він також зазначив, що у відповідь на терористичні атаки з Сектора Гази Сполучені Штати перемістили Військово-морські та авіаційні засоби в регіон східного Середземномор'я та Перської затоки для посилення стримування.

"Ніхто не повинен намагатися скористатися цим мерзенним нападом ХАМАС, щоб викликати ще більше кровопролиття або нестабільність", - зазначив глава Пентагону.

Зазначимо, в п'ятницю, 13 жовтня, глава Пентагону Ллойд Остін відвідає Ізраїль. Там він зустрінеться з ізраїльськими лідерами, щоб підкреслити непохитну прихильність Сполучених Штатів підтримці Ізраїлю. Крім того, він обговорить з ізраїльськими чиновниками оперативне планування і цілі Ізраїлю, а також потреби в допомозі в області безпеки.

Візит Остіна відбудеться після поїздки Державного секретаря Ентоні Блінкена до Ізраїлю в четвер. Він також зустрівся з Нетаньяху та ізраїльськими чиновниками.

Військова допомога Україні

Міністр оборони США офіційно підтвердив, що Україні буде надано новий військовий пакет допомоги на суму 200 мільйонів доларів. Про це повідомив Міністр оборони США Ллойд Остін під час засідання Контактної групи у форматі "Рамштайн" у столиці Бельгії Брюсселі 11 жовтня.

Остін на зустрічі з Володимиром Зеленським у Брюсселі запевнив президента України в тому, що США продовжать безперервно давати Україні озброєння.

Радник з національної безпеки США Джейк Салліван заявив, що у Штатів є достатньо можливостей, щоб одночасно підтримувати Україну в її протистоянні з російськими агресорами та Ізраїль - у боротьбі з ХАМАС.

Білий дім готує запит на додаткове фінансування для Ізраїлю, України, Тайваню і зміцнення захисту кордону. Про це представники Адміністрації президента США Джо Байдена в приватному порядку повідомили членам Конгресу, пише NBC News.

Запит Білого дому на фінансування буде спрямований на те, щоб зменшити навантаження на Пентагон, який відповідає за військову підтримку Ізраїлю, України і Тайваню, а також наростити виробництво більшої кількості озброєнь.

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