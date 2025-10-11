Олександр Лукашенко терміново підняв війська по тривозі — Міноборони Білорусі

Перевірку координує Державний секретаріат Ради безпеки Республіки Білорусь.

Лукашенко наказав терміново перевірити бойову готовність армії / Колаж: Главред, фото: Міноборони Білорусі

Головне:

Лукашенко наказав перевірити бойову готовність армії

У Білорусі розпочалася термінова перевірка військових частин

Очільник Білорусі Олександр Лукашенко наказав терміново провести перевірку бойової готовності збройних сил країни. Про це повідомляє Міноборони Білорусі.

За його дорученням, військові здійснюють комплекс заходів, спрямованих на приведення підрозділів до найвищого рівня бойової готовності.

Деякі частини армії вирушать у визначені райони та виконають завдання, передбачені планом перевірки. Координацію дій проводить Державний секретаріат Ради безпеки Білорусі.

Військові навчання "Захід-2025"

Спільні маневри Росії та Білорусі під назвою "Захід-2025" відбуваються переважно на білоруській території, хоча частина тренувань проходить і в Росії. Активна фаза навчань тривала з 12 по 16 вересня.

Нещодавно стало відомо, що Росія розширила географію навчань, залучивши Калінінградську область, яка межує з Польщею, Литвою та країнами Балтії.

Спочатку офіційно заявлялося, що метою маневрів є "перевірка боєздатності та координації дій збройних сил двох держав у сфері захисту безпеки та відбиття агресії". Пізніше Москва й Мінськ пояснили, що навчання проходять у відповідь на "мілітаризацію Польщі та країн Балтії".

Вторгнення зі сторони Білорусі - думка експерта

Керівник Центру політичного аналізу та прогнозу, доктор політичних наук Павло Усов висловив думку, що США можуть створити умови, за яких участь Білорусі у війні буде повністю виключена.

"Однак вплив Росії тут надзвичайно великий. Навіть операція з дронами показала, що 100% гарантувати, що Білорусь у майбутньому не буде втягнута у війну або будь-які інші дії, вкрай складно", - зауважив він.

Армія Білорусі / Інфографіка: Главред

Усов підкреслив інтенсивну інтеграцію двох країн, особливо на рівні спецслужб. Він нагадав про "таємний" російський документ, оприлюднений рік тому, який окреслює план повної інтеграції Білорусі до 2030 року. Зокрема, цей план передбачає підпорядкування білоруських збройних сил російському командуванню.

За його оцінкою, це дасть Росії контроль над військовим контингентом у 40 000 осіб (з потенціалом зростання до 100 000 та резервом у 500 000), що створить значний потенціал для тиску на Україну та НАТО, а також для введення російських військ.

"Ні США, ні будь-яке "потепління" не зможуть дати 100% гарантій. Будь-яке потепління залишається виключно обмеженим у просторі, часі та можливостях. Це не стосується стратегічних, геополітичних або серйозних економічних питань. Йдеться про точкові контакти, які не позначаться на військовій присутності Росії. І на тлі цих контактів російська присутність лише посилюватиметься. Тому потрібно об'єктивно розуміти: Білорусь буде ресурсом Росії, поки існує сама Росія", - заявив Усов.

Як повідомляв Главред, масштабні спільні військові навчання "Запад-2025" є найбільшими в поточному році, залучаючи, згідно з офіційними даними, тисячі військових та новітню техніку. Проведення цих маневрів поблизу кордонів Європейського Союзу викликає серйозне занепокоєння у Варшави та інших сусідів.

Однак Україна зберігає контроль над ситуацією. Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко підтвердив відсутність загроз із білоруського напрямку, зазначивши, що Росія лише намагається штучно нагнітати напругу в медіа та соцмережах.

Водночас оглядач Bild Юліан Репке стверджує, що на "Запад-2025" Путін і Лукашенко відпрацьовують стратегії протистояння із Заходом. Репке наголошує, що, попри відносно невелику офіційну чисельність (18 200 військових, з яких 5 500 – росіяни), це не знижує рівня загрози.

Про персону: Олександр Лукашенко Олександр Лукашенко – білоруський політик та державний діяч. На посаді президента Білорусі більше 30 років – з 20 липня 1994 року. З 2020 року Україна, США, Канада, ЄС та низка інших держав не визнають його президентом Білорусі. Це сталося після того, як президентські виборі у Білорусь 2020 року були розкритиковані через масштабні фальсифікації та викликали наймасштабніші протестні акції у країні. В 2022 рокі Лукашенко підтримав повномасштабне військове вторгнення Росії в Україну. Він надав окупантам територію Білорусі для здійснення військової інтервенції на українську територію та здійснення ракетних обстрілів, пише Вікіпедія.

