Польща закриває кордон - Туск побоюється спільного нападу РФ з Білоруссю

Обмеження набудуть чинності в ніч з четверга на п’ятницю, опівночі за місцевим часом.

Польща повністю закриває кордон з Білоруссю / Колаж: Главред, фото: kremlin.ru, скріншот з відео, European Union

Головне:

Польща закриває кордон із Білоруссю

Обмеження набудуть чинності в ніч з четверга на п’ятницю

Причина - російсько-білоруські військові навчання "Запад-2025"

Польща повністю закриває кордон із Білоруссю у зв’язку з проведенням масштабних російсько-білоруських військових навчань "Запад-2025". Про це повідомив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск, передає RMF24.

За його словами обмеження на кордоні почнуть діяти у ніч з четверга на п’ятницю, опівночі за місцевим часом. Головною причиною таких заходів стало, як зазначив Туск, проведення "агресивних російсько-білоруських навчань "Запад".

"У четвер ввечері ми закриємо кордони з Білоруссю, включно із залізничними переїздами", - оголосив прем'єр Польщі.

Перед засіданням уряду Туск додав, що також були інші провокації з боку Росії та Білорусі - всередині та зовні країни. Тому, за його словами, польські військові та союзні сили дадуть відповідь на агресивні дії РФ та Білорусі.

Начальник Генштабу Польщі генерал Віслав Кукула додав, що рішення про закриття кордону є превентивним заходом для безпеки країни.

"Ми повинні бути готові до можливих провокацій, саботажу та потенційної агресії, які можуть бути пов’язані з навчаннями "Запад" з боку Російської Федерації та Білорусі. Жодні з наших навчань ніколи не закінчувалися актом агресії, але такі ситуації траплялися під час "Заходу". Тому нами керує глибока недовіра", - наголосив начальник Генерального штабу Польщі Веслав Кукула.

Чи існує загроза наступу РФ на сусідні країни

Підготовка до спільних російсько-білоруських навчань "Запад-2025" викликає значну увагу, проте наразі на території Білорусі відсутні достатні сили й засоби для створення ударного угруповання, здатного становити реальну загрозу для Литви чи Польщі. Теоретично прорив через Сувальський коридор у напрямку Калінінградської області можливий, але поки що немає необхідного накопичення ресурсів.

Військово-політичний експерт групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко зазначив, що Білорусь залишається територією, з якої Росія може спробувати прорватися до Калінінграда. Водночас він підкреслив, що Білорусь фактично не є самостійною державою, і якщо Путін вирішить створити буферну зону до Калінінграда, Лукашенко не зможе чинити довготривалий опір.

"Отже, загроза є як для країн Скандинавії, так і для країн Балтії, а також Польщі. Але зараз ресурсів, потрібних для проведення такої операції, поблизу названих країн немає - їх там мінімум. Щойно почнеться накопичення, це одразу ж приверне увагу", - зазначив він.

Навчання Росії та Білорусі

"Запад-2025" - це найбільші спільні навчання Росії та Білорусі цього року, у яких, за офіційними даними, візьмуть участь тисячі військовослужбовців та сучасна військова техніка. Проведення таких масштабних маневрів викликає занепокоєння Варшави та сусідніх країн, адже вони проходять поблизу кордонів Європейського Союзу.

Як повідомляв Главред, Україна контролює ситуацію навколо спільних російсько-білоруських навчань "Запад-2025". За словами Андрія Коваленка з Центру протидії дезінформації, зараз загроз з білоруського напрямку немає, а Росія намагається "розкрутити" тему інформаційно.

Також 31 серпня в Білорусі розпочалися навчання ОДКБ "Взаємодія-2025", "Пошук-2025" і "Ешелон-2025" за участю понад 2000 військових із Білорусі, Казахстану, Киргизстану, Росії та Таджикистану. На маневрах задіяно 450 одиниць техніки, 9 літаків, гелікоптерів і понад 70 дронів.

Крім цього, керівник ГУР Кирило Буданов попередив про можливу хвилю інформаційного загострення напередодні російсько-білоруських навчань "Запад-2025". За його словами, близько 12 вересня почнуть активно поширюватися російські інформаційні вкиди, більшість із яких будуть спрямовані на нагнітання істерії.

Про персону: Дональд Туск До́нальд Франці́шек Туск (нар. 22 квітня 1957, Ґданськ, ПНР) — польський політик кашубського походження, прем'єр-міністр Польщі (2007—2014; з 2023), Голова Європейської Ради (2014—2019), співзасновник і голова партії "Громадянська платформа", колишній заступник голови Сенату. Був заступником голови партії "Союз Свободи", у 1980-х роках брав участь у діяльності руху "Солідарність" пише Вікіпедія.

