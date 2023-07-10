Африка поставила Путіну умову щодо України: у глави Кремля 2-3 тижні

Директор країни-агресора Російської Федерації Володимир Путін повинен довести своєму реальне "прагнення до миру", сказав президент Сенегалу Макі Салл.

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Путін до саміту Росія-Африка повинен піти на мирні ініціативи в Україні - Салл / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, скріншот YouTube

Глава країни-окупанта РФ Володимир Путін до саміту Росія-Африка має продемонструвати своє, мовляв, "бажання рухатися до миру" для завершення війни проти України. Захід відбудеться 27-28 липня у Санкт-Петербурзі. Реалізація гуманітарних місій повинна посприяти подальшим крокам. Про це заявив президент Сенегалу Макі Салл.

В інтерв'ю Financial Times він розповів про те, що Путін повинен показати, чи прагне він до "миру в Україні", до саміту африкано-російського саміту, який відбудеться в Петербурзі за декілька тижнів.

"До наступного саміту "Росія-Африка" він (Путін) повинен зробити деякі дії, щоб показати своє бажання рухатися вперед (до миру) навіть в гуманітарному плані", - зазначив Салл.

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За його словами, Путіну передали відповідну вимогу, коли лідери шести африканських країн приїжджали з візитами до Києва і Москви.

На думку сенегальського лідера, наступні обміни полоненими і повернення викрадених російськими загарбниками дітей в Україну" можуть бути дуже хорошим сигналом".

"Ми продовжуємо використовувати саміт "Росія-Африка", щоб побачити, як ми можемо просунутися вперед в перемовинах, які ми намагалися провести між Росією і Україною", - додав Макі Салл і висловив надію, що під час нового саміту вдасться добитися певного прогресу в питанні прагнення Путіна до миру.

"Мирні ініціативи" країн Африки

16 червня з візитом в Україні були президент Південно-Африканської Республіки Сиріл Рамафоса, президенти Замбії, Сенегалу, прем'єр-міністр Єгипту та інші чиновники з африканських країн.

Вони привезли з собою так званий "мирний план" з 10 пунктів, згідно з якими війна Росії проти України повинна завершитися перемовинами.

Росія у день приїзду лідерів країн Африки завдала ударів по Києву ракетами Кинджал і Калібр.

Далі африканські лідери поїхали до Росії, де зустрілися з російським директором Володимиром Путіним. Той намагався, мовляв, "виправдати" вторгнення в Україну.

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