Глава країни-окупанта РФ Володимир Путін до саміту Росія-Африка має продемонструвати своє, мовляв, "бажання рухатися до миру" для завершення війни проти України. Захід відбудеться 27-28 липня у Санкт-Петербурзі. Реалізація гуманітарних місій повинна посприяти подальшим крокам. Про це заявив президент Сенегалу Макі Салл.
В інтерв'ю Financial Times він розповів про те, що Путін повинен показати, чи прагне він до "миру в Україні", до саміту африкано-російського саміту, який відбудеться в Петербурзі за декілька тижнів.
"До наступного саміту "Росія-Африка" він (Путін) повинен зробити деякі дії, щоб показати своє бажання рухатися вперед (до миру) навіть в гуманітарному плані", - зазначив Салл.
За його словами, Путіну передали відповідну вимогу, коли лідери шести африканських країн приїжджали з візитами до Києва і Москви.
На думку сенегальського лідера, наступні обміни полоненими і повернення викрадених російськими загарбниками дітей в Україну" можуть бути дуже хорошим сигналом".
"Ми продовжуємо використовувати саміт "Росія-Африка", щоб побачити, як ми можемо просунутися вперед в перемовинах, які ми намагалися провести між Росією і Україною", - додав Макі Салл і висловив надію, що під час нового саміту вдасться добитися певного прогресу в питанні прагнення Путіна до миру.
"Мирні ініціативи" країн Африки
16 червня з візитом в Україні були президент Південно-Африканської Республіки Сиріл Рамафоса, президенти Замбії, Сенегалу, прем'єр-міністр Єгипту та інші чиновники з африканських країн.
Вони привезли з собою так званий "мирний план" з 10 пунктів, згідно з якими війна Росії проти України повинна завершитися перемовинами.
Росія у день приїзду лідерів країн Африки завдала ударів по Києву ракетами Кинджал і Калібр.
Далі африканські лідери поїхали до Росії, де зустрілися з російським директором Володимиром Путіним. Той намагався, мовляв, "виправдати" вторгнення в Україну.
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