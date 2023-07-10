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ЗСУ взяли висоти, Бахмут декілька днів під вогневим контролем - Міноборони

Андрій Ганчук
10 липня 2023, 16:29 оновлено 10 липня, 16:34
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Сили оборони України просунулися на Бахмутському напрямку і змогли отримати серйозну перевагу, сказала заступниця міністра оборони Ганна Маляр.
Маляр, ВСУ
ЗСУ контролюють входи, виходи і переміщення ворога по Бахмуту - Маляр / Колаж: Главред, фото: УНІАН, 17 ОТБр

Збройні сили України та інші військові підрозділи вже декілька днів тримають Бахмут Донецької області під вогневим контролем. Добитися переваги вдалося завдяки поверненню під свій контроль основних панівних висот навколо міста. Про це заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

У своєму Telegram-каналі вона розповіла про те, що Бахмут під вогневим контролем ЗСУ вже кілька днів.

"У Бахмуті вже декілька днів наші захисники тримають під вогневим контролем входи, виходи і переміщення ворога по місту", - зазначила заступниця міністра.

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Також заступниця голови Міноборони додала, що перевагу вдалося отримати завдяки взяттю під контроль ключових висот навколо міста.

"Це стало можливим завдяки тому, що в процесі просування вперед наші війська взяли під контроль основні панівні висоти навколо Бахмута", - підкреслила Ганна Маляр.

Ситуація у Бахмуті

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр раніше заявила, що ЗСУ взяли в пастку російських окупантів у Бахмуті. За її словами, українська армія просунулася на південному фланзі Бахмутського напрямку.

У розвідці Британії вважають, що ЗСУ успішно просуваються на півночі та півдні Бахмутського напрямку. На думку фахівців, у агресора Росії може не бути резервів, щоб посилитися в Бахмуті і утримати саме місто.

Командувач Сухопутними військами Олександр Сирський сказав, що сили оборони України успішно просуваються на Бахмутському напрямку. Російські окупанти місцями потрапляють у пастки.

Інші новини:

Бахмут війська Росії Ганна Маляр війна Росії та України
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