ЗСУ потужно пішли вперед: окупанти в Бахмуті опинилися в пастці - Сирський

Військовий ліквідував ворога в Бахмуті одним пострілом з 1200 метрів.

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Війна в Україні / Колаж Главред, фото 17-а окрема танкова Криворізька бригада імені Костянтина Пестушка

Українські воїни досягають успіху і продовжують просуватися вперед на Бахмутському напрямку.

Як заявив командувач Сухопутними військами Олександр Сирський в Telegram, місцями ворог опиняється в пастці.

"Бахмутський напрямок. Є успіхи, Сили оборони продовжують просуватися вперед, а ворог місцями опиняється в пастці", - повідомив Сирський.

відео дня

Як пише Сирський, на відео можна побачити роботу снайпера групи "Привид" окремої президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького. Військовий ліквідував ворога одним пострілом з 1200 метрів.

Також наші воїни приземлили один з ворожих БПЛА, що полював за військовими під час роботи снайпера.

Дивіться відео, як українські воїни ведуть бої з окупантами:

Що відбувається в Бахумті

Командувач Сухопутними військами Олександр Сирський раніше заявив, що армія України на Бахмутському напрямку відвоювала території, які раніше були захоплені окупантами Росії. Війська розтрощують ворожу техніку.

Спікер Східного угруповання ВСУ Сергій Череватий сказав, що українські війська продовжують утримувати ініціативу на Бахмутському напрямку. Сили оборони просуваються на північному і південному фланзі і чинять тиск на російських окупантів.

Заступник міністра оборони Ганна Маляр повідомляла, що армія України фактично взяла в пастку російських окупантів у Бахмуті. Війська просунулися на південному фланзі Бахмутського напрямку.

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