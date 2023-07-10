Війська РФ у Бахмуті в пастці, ЗСУ беруть місто під вогневий контроль - Сирський

Армія України успішно просувається на Бахмутському напрямку і вибиває окупантів агресора Росії із захоплених позицій, сказав Олександр Сирський.

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ЗСУ беруть Бахмут під вогневий контроль - Сирський / Фото t.me/osirskiy

Сили оборони України продовжують вести важкі бої з окупантами Росії на Бахмутському напрямку і вибивають ворога з його позицій. Загарбники у Бахмуті вже в пастці, українські війська беруть місто під вогневий контроль. Про це заявив командувач Сухопутними військами Олександр Сирський.

У своєму Telegram-каналі він розповів про те, що російські окупаційні підрозділи у Бахмуті вже в пастці ЗСУ. Місто береться під вогневий контроль.

"Бахмут. Ворог знаходиться в пастці, місто береться під вогневий контроль Сил оборони", - зазначив Сирський.

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Також він додав, що сили оборони ведуть бойову роботу на Бахмутському напрямку і вибивають російських окупантів із захоплених ними позицій.

"На Бахмутському напрямку ворог вибивається з позицій", - підкреслив Олександр Сирський.

Ситуація у Бахмуті

Командувач Сухопутними військами Олександр Сирський раніше сказав, що сили оборони України на Бахмутському напрямку змогли відвоювати в окупантів РФ території, які раніше були ними захоплені. Армія розтрощує ворожу техніку.

Представник Східного угруповання ВСУ Сергій Череватий заявив, що українська армія утримує ініціативу на Бахмутському напрямку. Війська просуваються на північному і південному флангах і чинять тиск на ворога.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр сказала, що ЗСУ фактично взяли в пастку окупантів Росії у Бахмуті. Українська армія просунулася на південному фланзі Бахмутського напрямку.

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