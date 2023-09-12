У Німеччині відповіли, чи дадуть Україні Taurus після надання ATACMS

Якщо у Вашингтоні вирішать передати Києву свої ракети великої дальності, це не означає, що Берлін неодмінно передасть крилаті ракети Taurus.

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Борис Пісторіус заявив, що "у війні немає ніякого автоматизму" / Колаж: Главред, фото: president.gov.ua, Вкипедія

Якщо в США вирішать надати Україні свої ракети великої дальності ATACMS, це не стане "відмашкою" для Берліна зробити те ж саме і поставити ЗСУ крилаті ракети Taurus. Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.

За його словами, поставки німецьких Taurus і американських ATACMS в Україну не пов'язані між собою, передає Reuters.

"У цій війні немає ніякого автоматизму", - заявив Пісторіус журналістам в кулуарах візиту в Кельн.

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Він додав, що дискусії про постачання ракет Taurus в Україну в Німеччині тривають.

Ракети Taurus для України

Київ неодноразово просив Берлін надати ракети Taurus з дальністю понад 500 км. Канцлер Німеччини Олаф Шольц дав зрозуміти, що Берлін діятиме в питаннях поставок зброї лише спільно з Вашингтоном.

Видання Bild назвало причини, які стримують Берлін. Серед іншого, це побоювання, що українські війська почнуть застосовувати цю зброю для ударів по території країни-агресора Росії.

Україна вже дала обіцянку, що не битиме по Росії. За словами глави МЗС Дмитра Кулеби, Taurus і ATACMS будуть використовуватися виключно всередині українських кордонів.

Голова комітету Бундестагу з питань оборони Марі-Агнес Штрак-Циммерман заявила, що канцлер Олаф Шольц – єдиний в коаліції, хто блокує постачання Україні крилатих ракет Taurus. Штрак-Циммерман назвала позицію Шольца безвідповідальною.

Ракети Taurus - що про них відомо Taurus Kepd 350/150 - німецько-шведська авіаційна крилата ракета класу "повітря-поверхня" великої дальності. Вона призначена для високоточних ударів та ураження високозахищених і заглиблених цілей без заходу літака-носія в зону ППО противника. Taurus позиціонується виробником як сімейство модульних ракет які можуть бути оснащені різними типами БЧ і стартувати з різних типів платформ: наземних, морських і авіаційних (без заходу носія в зону ураження ППО противника). Ракета має вагу 1400 кг і довжину 5 метрів. Офіційна дальність польоту – 500 км. Базова модель ракети Taurus оснащена тандемною бетонобійною бойовою частиною типу MEPHISTO (Multi-Effect Penetrator, High Sophisticated and Target Optimised). Лідируючий заряд бойової частини – кумулятивний, основний заряд – фугасний, він розташований у високоміцному корпусі, форма якого оптимізована для пробивання бетону та важких порід ґрунту. Вага фугасного заряду разом із корпусом становить 400 кг, тоді як загальна вага бойової частини – 480 кг. Висота польоту ракети становить 30-70 метрів, максимальна швидкість - 0,60-0,95 Маха. Наведення ракети на ціль відбувається за кількома системами: IBN (навігація на основі зображень), INS (інерційна навігаційна система), TRN (навігація з прив'язкою до місцевості) та MIL-GPS (система глобального позиціонування). З відкритих джерел відомо, що Німеччина замовила 600 таких ракет у період із 2005 по 2010 рік. Нинішня ринкова вартість однієї ракети становить близько 1,2 млн. доларів США.

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