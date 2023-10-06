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Шольц сильно не хоче постачати ракету Taurus в Україну - Politico

Дмитро Відоменко
6 жовтня 2023, 14:26 оновлено 6 жовтня, 14:28
Далекобійні німецькі ракети Taurus дістають до Криму, вважає Олаф Шольц. Тому йому не хотілося б зайвого протистояння з країною-агресором Росією.
Таурус
Таурус / колаж Главред, фото ua.depositphotos.com і"Вікіпедія"

Німецький канцлер Олаф Шольц має два виправдання для максимального уповільнення або зовсім відмови від поставок ЗСУ далекобійних крилатих ракет Taurus. Про це повідомляє Західне видання Politico.

По-перше, Шольц вважає, що для таких поставок потрібно внести зміни до Конституції ФРН. По-друге, вся ситуація призведе до ескалації відносин Німеччини з країною-агресором Росією.

Політик переконаний, що війна триватиме довго і ще є час у німецьких чиновників на прийняття рішення. Також перерахував ознаки ескалації - ЗСУ отримає від Німеччини геолокацію військових цілей РФ, а це означатиме, що ФРН "візьме більш глибоку участь у війні". Крім того, Україна зможе дістати Taurus до Кримського мосту. І цим усім Шольц "дуже стурбований".

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Ракети Taurus - що про них відомо

Taurus Kepd 350/150 - німецько-Шведська авіаційна крилата ракета класу "Повітря-поверхня" великої дальності. Вона призначена для високоточних ударів і ураження високозахищених і заглиблених цілей без заходу літака-носія в зону ППО противника.

Taurus позиціонується виробником як сімейство модульних ракет, які можуть бути оснащені різними типами БЧ і стартувати з різних типів платформ: наземних, морських і авіаційних (без заходу носія в зону ураження ППО противника).

Ракета має вагу 1400 кг і довжину 5 метрів. Офіційна дальність польоту - 500 км.

Базова модель ракети TAURUS оснащена тандемною бетонобійною бойовою частиною типу MEPHISTO (Multi-Effect Penetrator, High sophisticated and Target Optimised). Лідируючий заряд бойової частини - кумулятивний, основний заряд - фугасний, він розташований у високоміцному корпусі, форма якого оптимізована для пробивання бетону і важких порід грунту. Вага фугасного заряду разом з корпусом становить 400 кг, в той час як загальна вага бойової частини – 480 кг.

Висота польоту ракети становить 30-70 метрів, максимальна швидкість – 0,60-0,95 Маха. Наведення ракети на ціль відбувається по декількох системах: IBN (навігація на основі зображень), INS (інерційна навігаційна система), TRN (навігація з прив'язкою до місцевості) і MIL-GPS (система глобального позиціонування).

З відкритих джерел відомо, що Німеччина замовила 600 таких ракет в період з 2005 по 2010 рік. Нинішня ринкова вартість однієї ракети становить близько 1,2 млн доларів США.

Крилаті ракети Taurus для України

Керівник МЗС Дмитро Кулеба в середині вересня сказав, що є прогрес у переговорах зі Штатами і ФРН щодо далекобійних ракет Taurus і ATACMS. Діалог продовжується.

У ФРН зробили заяви щодо передачі Україні ракет Taurus. Міністр оборони Борис Пісторіус сказав, що Німеччина не відмовляється передавати Києву Taurus, але спочатку треба вирішити організаційні питання.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заморозив передачу Україні Taurus і боїться конфлікту з РФ, написали журналісти The Wall Street Journal. Згідно з їхньою версією, якщо Берлін і передасть ракети Києву, їх дальність може бути скорочена.

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Олаф Шольц війна Росії та України Ракети Taurus
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