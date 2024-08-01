5-та стаття не спрацює: з'явився несподіваний сценарій війни РФ із НАТО

Росія продовжуватиме шантажувати НАТО, впевнений Максим Розумний.

https://glavred.net/world/5-ya-statya-ne-srabotaet-poyavilsya-neozhidannyy-scenariy-voyny-rf-s-nato-10584821.html Посилання скопійоване

Доктор політичних наук, політичний експерт Максим Розумний згоден із думкою про те, що Росія може розв'язати проти НАТО бойові дії лише локального рівня, щоб у Альянсу не було передумов для застосування 5-ї статті про колективну оборону.

"Так, Росія зможе піти на агресію тільки локального рівня", - підкреслив він в інтерв'ю Главреду.

Експерт вважає, що у Москви є два інструменти тиску на Захід: демонстрація того, що НАТО не здатне застосувати 5-ту статтю Альянсу, і ядерна зброя.

відео дня

"Наприклад, крім епізоду в Афганістані, НАТО не застосовувало цю статтю. І є великі сумніви щодо запуску колективної оборони в разі приходу до влади в США Дональда Трампа, який наполягатиме на певних зобов'язаннях країн-учасниць блоку", - каже він.

За словами співрозмовника, Росія продовжуватиме шантажувати НАТО "недієздатністю" блоку і погрозами застосувати ядерну зброю.

"Але поки що я не бачу передумов для реалізації цих залякувань. Тому що якщо Москва вдасться до таких кроків, вона втратить свої інструменти шантажу. До того ж ситуація для Росії погіршується, і вона розраховує на те, що в разі заморожування війни санкції щодо Москви будуть послаблені, що дасть змогу відновити економіку і збройні сили", - додав Розумний.

Хто такий Максим Розумний Максим Розумний – український політолог, філософ, журналіст, поет. Доктор політичних наук. Народився 27 червня 1969 року в місті Київ. Закінчив Київський державний університет імені Тараса Шевченка, факультет журналістики (1992). Завідувач відділу стратегічних комунікацій Національного інституту стратегічних досліджень (2005-2008); радник віце-прем'єр-міністра України (2008); завідувач відділу гуманітарної політики та безпеки Національного інституту проблем міжнародної безпеки (з 2009), пише Вікіпедія.

Загроза зіткнення РФ із НАТО - останні новини за темою:

Раніше повідомлялося, що у Росії немає шансів у війні з НАТО, вважає колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко. За його словами, у конвенційній війні російським окупантам нічого надати Альянсу.

Нагадаємо, у НАТО прогнозують, що Росія може воювати ще 3-4 роки, написали журналісти Голос Америки з посиланням на свої джерела. Очікується, що росіяни відчують наслідки тиску на економіку лише з часом.

Як повідомлялося, у НАТО не бачать підготовки Росії до війни з країнами Альянсу: генеральний секретар організації Єнс Столтенберг заявив, що окупанти не можуть проводити настільки масштабних операцій доти, доки вони ведуть війну проти України.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред