Росія може готувати атаку на країни НАТО: майор ЗСУ назвав ймовірні цілі Путіна

Військовий експерт наголошує, що Росія може атакувати країни Балтії або Польщу користуючись кількісною перевагою у виробництві озброєння.

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Майор ЗСУ назвав країни, які РФ може атакувати наступними / Колаж Главред, фото: Міноборони РФ, Олексій Гетьман/Facebook

Останні кадрові рішення в російському уряді можуть свідчити про те, що російський диктатор Володимир Путін готується вести агресивну війну проти України протягом ще кількох років. Крім того, за даними аналітиків Інституту вивчення війни, Росія може готувати спробу наступу на одну із країн-членів НАТО. Про це під час чату на Главреді розповів військовий експерт, майор Збройних сил України, ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман.

За його словами, це можуть бути країни Балтії або Польща.

"У тоталітарних країнах простіше перевести економіку на військові рейки. У США все виробництво зброї - це приватні підприємства, і для того, щоб там почали виробляти більше зброї, з ними потрібно укладати контракти щонайменше на п'ять років, тому що тільки на п'ятий рік виробники зможуть отримати прибуток, який вкладуть у свій розвиток, а не купівлю новеньких яхт і автомобілів", - сказав він.

Гетьман підкреслює, що виробники не будуть працювати на замовлення лише на кілька років, оскільки вони бізнесмени. Водночас у тоталітарній країні влада може змусити будь-кого виробляти необхідну продукцію: дали наказ, націоналізували підприємство, і питання вирішено.

"Але все одно демократичні країни, як правило, перемагають тоталітарні", - резюмував Гетьман.

Дивіться відео чату з Олексієм Гетьманом, в якому він розповів про перспективи наступу російських військ на Харківщині:

Хто такий Олексій Гетьман? Олексій Гетьман - український військовий експерт, майор ЗСУ. Ветеран російсько-української війни. Як військовий експерт коментує події війни Росії проти України на радіо, телебаченні та Інтернет-ресурсах.

Наступ РФ на Сході - ситуація на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, секретар РНБО Олександр Литвиненко зауважив, що хоча ситуація на фронті є складною, вона далека від катастрофічної. Проте це не змінює того факту, що російські стратеги мають намір не лише захопити Україну, а й змінити світовий порядок.

За допомогою ракетних комплексів ATACMS, які були поставлені Пентагоном, Сили оборони України змогли б потопити російський тральщик "Ковровець" у тимчасово окупованому Севастополі. Про це повідомило видання Forbes.

Екскомандир "Азову" та заступник командира 3-ї ОШБр Максим Жорін вважає, що окупаційна армія Росії не зможе взяти Харків, оскільки дії ворога схожі на розтягування ресурсів ЗСУ.

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