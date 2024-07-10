У НАТО прогнозують, що Росія може воювати ще 3-4 роки - ЗМІ

У НАТО прогнозують, що Росія пристосувалася до життя в умовах військової економіки і готова воювати щонайменше 3-4 роки.

https://glavred.net/world/v-nato-prognoziruyut-chto-rossiya-mozhet-voevat-eshche-3-4-goda-smi-10579655.html Посилання скопійоване

Чиновник Альянсу вважає, що країна-агресор РФ може воювати ще 3-4 роки / Колаж twitter.com/APUkraine, УНІАН

У НАТО прогнозують, що країна-агресорка РФ пристосувалася до життя в умовах воєнної економіки і готова воювати ще щонайменше 3-4 роки. Про це повідомляє Голос Америки з посиланням на анонімного чиновника Альянсу.

"Зрештою, ми всі маємо бути готові продовжувати підтримувати Україну навіть після 2025 року. Ми всі дуже добре розуміємо, і, як ми вже говорили протягом тривалого часу, це не конфлікт, який, ймовірно, незабаром закінчиться. Він потребуватиме років цілеспрямованих зусиль", - сказав він у кулуарах саміту НАТО, що наразі проходить у Вашингтоні.

За його словами, довгострокові наслідки будуть відчутними і значними для російської економіки, проте зараз російське суспільство готове до поточного способу життя.

відео дня

"Разом з оборонно-промисловими зобов'язаннями це забезпечує стабільні джерела підтримки України. Це механізм координації, за допомогою якого ми гарантуватимемо, що Україна отримає те, що їй потрібно, коли їй це потрібно, і забезпечуємо певну підзвітність, бо всі ми знаємо, що існує довгий список обіцянок, а те, що насправді з'являється на полі бою, часто відрізняється від озвученого", - підсумував чиновник.

Саміт НАТО 2024 - що про нього відомо Саміт НАТО відбудеться з 9 по 11 липня 2024 року в столиці США, Вашингтоні, і буде присвячений 75-річчю альянсу. Саміт було офіційно запропоновано 2023 року під час Саміту НАТО у Вільнюсі. На саміт у Вашингтоні запрошені міністри закордонних справ 35 країн-партнерів, які не входять до НАТО. Серед запрошених - міністри закордонних справ Ізраїлю, Єгипту, Йорданії, Катару та Об'єднаних Арабських Еміратів. Також це вже буде третій саміт поспіль, у роботі якого візьмуть участь не тільки глави держав усіх 32 країн-членів НАТО, а й лідери індо-тихоокеанських країн-партнерів: Австралії, Японії, Південної Кореї та Нової Зеландії. Як писало видання The New York Times, на саміті НАТО у Вашингтоні Україна не отримає запрошення до Альянсу через позицію Сполучених Штатів і Німеччини. Зазначається, що Альянс не хоче приймати нового члена, який через пакт про колективну безпеку може втягнути його в найбільшу сухопутну війну в Європі з 1945 року.

Саміт НАТО у Вашингтоні - що відомо

Нагадаємо, представник Держдепу США Деніел Сайзек заявив, що Україна не отримає запрошення до НАТО на саміті у Вашингтоні, тому що країні необхідно провести подальші реформи у Збройних Силах.

Водночас, Північноатлантичний альянс на саміті у Вашингтоні, який відбудеться в липні, оголосить про рішення створити в Німеччині місію з координації широкого спектра допомоги Україні в довгостроковій перспективі. Буде запропоновано створити нову штаб квартиру для управління військовою допомогою Києву в Німеччині. Місія називатиметься NSATU - "Допомога і навчання НАТО в галузі безпеки для України".

Глава Держдепу США Ентоні Блінкен заявив, що основна увага на саміті НАТО буде зосереджена на зміцненні перемоги України в довгостроковій перспективі.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред