У Кремлі почалося виття після заклику генсека НАТО дозволити ЗСУ бити по Росії

Москва випустила заяву. Днем раніше Медведєв пригрозив Заходу "світовою війною".

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Лавров брехав, що ЗСУ вже використовують західну зброю проти території Росії / Колаж: Главред, фото: скріншот із відео, 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха

У Москві відреагували на сьогоднішню пропозицію генсека НАТО Єнса Столтенберга дозволити Україні завдавати ударів по Росії західним озброєнням. Зокрема, на коментарі ЗМІ відповів глава МЗС РФ Сергій Лавров.

Він почав стверджувати, що цією заявою Столтенберг нібито "перевищив повноваження". Тоді як три дні тому Лавров скиглив, що Україна вже б'є по Росії західною зброєю.

Російському міністру ввижається "засудження" слів генсека членами самого Альянсу. У Росії все ще сподіваються, що пропозиція щодо відмови від заборони застосування озброєння не знайде належної підтримки серед союзників США.

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"Я маю на увазі не на рівні секретаріату генерального секретаря, а в рамках блоку, куди входять країни-члени, а він виконує їхню волю. Я вважаю, він перевищив свої повноваження", - цитує Лаврова пропагандистське агентство ТАСС.

А днем раніше заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв почав лякати Захід розв'язанням "світової війни" в разі схвалення ударів по Росії.

Війська НАТО в Україні - що з позиції Альянсу?

Наразі у США та Європі обговорюють зняття обмежень для ЗСУ бити західною зброєю по території Росії, раніше це рішення вважали неприйнятним через нібито можливу ескалацію "конфлікту" і загрозу Третьої світової.

Деякі країни-партнери України вже цей дозвіл дали, наприклад Велика Британія (постачає крилаті ракети) і Швеція (постачає артилерію), а інші, зокрема Італія, поки що роблять обережні заяви, але такої можливості не виключають.

Сьогодні, 27 травня, генсек НАТО Єнс Столтенберг уже з великої трибуни закликав членів Альянсу остаточно вирішити питання, не боячись переступити намальовані Росією "червоні лінії".

Також цього дня НАТО на рівні Парламентської асамблеї підтримкою більшості ухвалило декларацію, яка офіційно закріпила цей заклик. Зокрема, президент ПА Міхал Щерба наголосив на важливості доставки в Україну систем ППО та інших життєво важливих озброєнь швидко і без обмежень.

Варто зазначити, що в ЗМІ вже з'явилася інформація про підготовку України до ракетних ударів по території Росії. На думку експертів, атаками дронів "дуже серйозно відпрацьовуються маршрути ймовірних ударів".

Що відомо про НАТО? НАТО, Північноатлантичний альянс - міжнародна міжурядова організація, військово-політичний союз 31 держави Північної Америки та Європи, які прагнуть досягти мети Північноатлантичного договору, підписаного у Вашингтоні 4 квітня 1949 року. Згідно зі статутними документами НАТО, головна роль НАТО полягає в забезпеченні свободи і безпеки країн-членів із використанням політичних і військових засобів, пише Вікіпедія. 7 березня 2024 року НАТО офіційно прийняло Швецію і тепер Північноатлантичний союз має союз із 32 державами.

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