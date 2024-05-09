Росія не зважиться на війну з НАТО: Коваленко пояснив причину

Нова мобілізація Путіна буде спрямована на поповнення російських військ після втрат, упевнений Коваленко.

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Війська НАТО можуть опинитися в Україні / Колаж: Главред, Фото: Facebook/NATO

У Росії наразі немає ресурсів для ескалації з країнами НАТО, вважає військово-політичний оглядач Олександр Коваленко.

В інтерв'ю Главреду він припустив, що можливе рішення Франції про відправлення західних військ можуть підтримати країни Балтії та Східної Європи. Хоча наразі загрози для війни РФ із НАТО немає.

"Зараз у Росії немає ресурсів для ескалації. Причому як людських, так і механізованих. Після інавгурації Путіна Кремль може оголосити мобілізацію, але вона буде спрямована на поповнення російських військ після втрат і посилення можливості наступу в Україні саме живою силою, а не механізованою компонентою", - пояснив Коваленко.

Дивіться відео, в якому Олександр Коваленко зробив прогноз щодо ситуації на фронті в найближчі тижні:

На думку Коваленка, Росія не наважиться почати бойові дії проти Північноатлантичного альянсу, якщо Європа відкрито вступить у війну в Україні.

"Захід у такій ситуацій отримав би додаткові можливості для запуску 5-ї статті колективної безпеки. Росія розуміє, що ескалація стане для неї кінцем", - додав експерт.

Французькі війська в Україні - головне

Макрон уже не вперше заявляє про готовність розглянути відправлення своїх військ в Україну в разі отримання відповідного запиту від Зеленського або прориву лінії фронту і походу ЗС РФ на Київ.

Ба більше, Макрон також не виключає формування ядерного щита над Європою, зокрема коштом ядерного потенціалу Франції.

Своєю чергою, ЗМІ пишуть про дві "червоні лінії", переступивши які Росія ризикує отримати ляпаса від НАТО - це вступ у бойові дії проти України Білорусі, збройної провокації проти країн Альянсу або напад на Молдову.

Хто такий Олександр Коваленко Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив". Провідний експерт Українського центру дослідження проблем безпеки. Український політичний та економічний блогер під ніком "Злий одесит".

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