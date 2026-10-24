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"Розблокувати Олешки": Зеленський розкрив нові деталі перемир'я з Росією

Юрій Берендій
24 жовтня 2026, 16:33
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Перемир'я в Олешках має відкрити шлях для гуманітарної допомоги. Україна готова діяти, щоб доставити ліки, їжу та допомогти цивільним виїхати.

'Розблокувати Олешки': Зеленський розкрив нові деталі перемир'я з Росією
Перемир'я в Олешках - Зеленський розкрив деталі гуманітарної операції на Херсонщині / Колаж: Главред, фото: 24 ОМБр імені короля Данила, 93-тя ОМБр Холодний Яр

Ключові тези:

  • Зеленський анонсував гуманітарну операцію для Олешок
  • Росія замінувала дороги на окупованій Херсонщині
  • США домовилися про локальне перемир'я з 29 жовтня

Україна готується до гуманітарної операції в тимчасово окупованих Олешках на Херсонщині, щоб доставити місцевим жителям їжу та медикаменти й допомогти охочим виїхати із зони бойових дій. Київ розраховує на посередництво США та виконання досягнутих домовленостей. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час відеозвернення.

відео дня

Україна також готується продовжити дипломатичні контакти з американськими та європейськими представниками наступного тижня. Зеленський наголосив на необхідності участі європейських партнерів у переговорному процесі.

"Є також домовленість щодо Олешок. Скоро повинна бути реалізація, щоб був розблокований доступ в Олешки. На окупованій частині, тимчасово окупованій частині нашої Херсонщини росіяни замінували дороги, і через це ситуація важка, вкрай важка", - заявив Зеленський.

За словами президента, підготовка до гуманітарної місії тривала певний час і відбувалася на різних рівнях. Україна готова виконати свої зобов'язання, однак подальша реалізація плану залежить і від американського посередництва.

"Ми сподіваємось, що вдасться провести цю гуманітарну операцію – розблокувати Олешки, дати доступ, щоб завезти їжу, завезти медикаменти і щоб люди могли вийти із цієї зони бойових дій. Ми домовлялись про це певний час і на різних рівнях. Україна свою частину виконає. Розраховуємо, що американське посередництво спрацює", - зазначив президент.

Що цьому передувало

За інформацією Білого дому, Україна та Росія домовилися про локальне припинення вогню в Олешках із 29 жовтня. Воно має забезпечити безпечну доставку гуманітарної допомоги та евакуацію цивільних.

Білий дім
Білий дім / Главред - інфографіка

Переговори ініціювала перша леді США Меланія Трамп. За даними американської адміністрації, вона співпрацювала з представниками України та Росії для узгодження умов, термінів і деталей домовленостей.

Меланія Трамп наголосила на критичному становищі міста, де залишаються переважно літні люди, які потребують медичної допомоги, ліків, їжі та чистої води. Місцеві жителі мають обмежений доступ до електроенергії, а пересування ускладнюють заміновані дороги та регулярні обстріли.

"Ситуація в Олешках критична. Олешки - це прифронтове місто, охоплене війною, що перебуває на межі катастрофи. Населення, яке залишилося там, складається переважно з літніх людей, які терміново потребують медичної допомоги, ліків, їжі та чистої води", - зазначила Меланія Трамп.

За її словами, цивільні представники України та Росії мають відвідати місцевих жителів, щоб визначити їхні потреби. Людям, які захочуть евакуюватися, планують надати транспорт і можливість обрати напрямок виїзду - до України або Росії.

В американській адміністрації також повідомили, що за перебігом операції стежитиме незалежна американська медіаорганізація. Вона супроводжуватиме українські та російські команди й документуватиме їхні дії.

Питання Олешок обговорювали під час приватної дискусії на заході Меланії Трамп "Разом сприятимемо майбутньому" в Нью-Йорку, який відбувся в межах 81-ї Генеральної Асамблеї ООН. Після зустрічі сторони налагодили комунікацію та визначили команди для координації операції, зокрема розмінування.

Що сказав Трамп про перемир'я в Олешках

Президент США Дональд Трамп заявив, що його дружина ініціювала переговори, зосередившись на порятунку дітей. Про це повідомила українська служба "Голосу Америки".

"Що вона хоче зробити - це врятувати дітей. На цьому вона зосередила увагу. І обидві сторони співпрацюють із нею. Вона чудово впорюється зі своєю роботою", - сказав Трамп.

За словами американського президента, Меланія Трамп самостійно звернулася до України та Росії, після чого обидві сторони погодилися на її пропозицію.

"Це її ініціатива. Вона зв’язалася з обома сторонами, і обидві сторони погодилися на це", - заявив президент США.

Трамп також зазначив, що його дружина змогла домовитися про перемир'я в складному районі.

Війна Росії проти України - що відомо про ситуацію на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, начальник комунікацій 7-го корпусу ДШВ Володимир Полевий зазначав, що російські окупаційні війська намагаються просунутися в напрямку Запоріжжя. Полевий підкреслив, що для досягнення цієї мети противнику необхідно проломити лінію оборони на напрямку Гуляйполе - Запоріжжя і організовувати просування через річкові басейни. Він також зазначив, що у смузі відповідальності проходять річки Верхня Терса та Гайчур, які впливають на особливості місцевості і наступу противника.

Президент України Володимир Зеленський повідомив про динаміку звільнення територій з початку осені. Він відзначив, що українські війська звільнили більше території ніж росіяни змогли захопити за цей період. За його словами, ЗСУ знищують російські сили за 20 кілометрів від Запоріжжя і утримують позиції на Донеччині, Харківщині та в Запорізькій області.

2-й корпус Національної гвардії України "Хартія" повідомив про проведення контрнаступальної операції Велес на Куп’янському напрямку. У повідомленні корпусу зазначено, що операція включала підземний контрнаступу поєднанні з діями на поверхні та ударами безпілотників. За їхніми даними, українські сили просунулися підземними комунікаціями на понад 15 кілометрів, взяли в полон більш ніж 30 російських військових і завдали ворогу втрат, що перевищують 100 осіб.

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Про джерело: Офіс Президента України

Офіс Президента України (ОПУ) - постійний орган, утворений Президентом України для забезпечення повноцінного здійснення його конституційних повноважень. У різні періоди мав різні назви: Адміністрація Президента України (1991-2005, 2010-2019), Секретаріат Президента України (2005-2010), пише Вікіпедія.

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