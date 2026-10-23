Україна та РФ домовилися про локальне перемир’я в Олешках - Білий дім

Під час переговорів сторони визначили цілі домовленості, технічні процедури, терміни та порядок її реалізації.

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Україна та РФ домовилися про локальне перемир’я в Олешках / колаж: Главред, фото: Commissioner for Human Rights / Х, mipl.org.ua

Коротко:

Олешки - прифронтове місто на межі катастрофи

Перемир'я має розпочатися 29 жовтня 2026 року

Україна та РФ домовилися про тимчасове припинення бойових дій в Олешках на тимчасово окупованій території Херсонської області. Перемир’я має розпочатися 29 жовтня 2026 року й дозволить доставити до міста гуманітарну допомогу, а також підготувати евакуацію мирних мешканців безпечним коридором. Про це йдеться у заяві Білогодому.

Згідно з документом, перша леді США Меланія Трамп та її представник безпосередньо взаємодіяли з керівництвом Росії та України, щоб узгодити умови локального припинення вогню. Під час переговорів сторони визначили цілі домовленості, технічні процедури, терміни та порядок її реалізації.

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Меланія Трамп наголосила, що гуманітарна ситуація в місті залишається вкрай складною.

"Ситуація в Олешках критична. Олешки - прифронтове місто на межі катастрофи. Серед тих, хто залишився в місті, переважно люди похилого віку, які гостро потребують медичної допомоги, ліків, їжі та чистої води", - заявила вона.

За словами першої леді США, цивільні представники Росії та України відвідуватимуть мешканців Олешок вдома, щоб з’ясувати, якої допомоги вони потребують. Мирним мешканцям, які захочуть покинути місто, нададуть транспорт до обраного ними пункту призначення - в Україну чи Росію.

До роботи також планують залучити незалежну американську медичну організацію. Її представники супроводжуватимуть російські та українські групи й документуватимуть їхню діяльність.

Як зазначається в заяві Білого дому, про критичну ситуацію в Олешках Меланія Трамп дізналася під час приватної розмови на заході Fostering the Future Together у Нью-Йорку. Він відбувався в рамках 81-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН.

Найближчим часом розпочнеться операція з розблокування Олешок - Арахамія

Лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія повідомив, що найближчим часом розпочнеться операція з деблокування окупованого росіянами міста Олешки, яке перебуває на межі гуманітарної катастрофи. Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

"Її (операції - ред.) метою є створення постійно діючих гуманітарних коридорів для безпечної евакуації цивільного населення та доставки допомоги", - написав Арахамія.

За його словами, для досягнення цієї мети найближчим часом буде запроваджено режим припинення вогню, про що повідомила перша леді США Меланія Трамп.

"Це був тривалий процес, у якому взяли участь багато людей на різних політичних рівнях. Особливо хочемо відзначити роль Папи Римського та першої леді США Меланії Трамп. Висловлюємо їм щиру вдячність", - зазначив Арахамія.

Водночас він додав, що подробиці проведення операції, а також інформацію про її перебіг може надати уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

Голод в окупованих Олешках

Мешканці окупованих Олешок, розташованих приблизно за 9 км від Херсона, фактично опинилися відрізаними від зовнішнього світу. У місті бракує продуктів і медичної допомоги, а також відсутні базові умови для нормального життя.

Після російської окупації та підриву Каховської ГЕС в Олешках немає електроенергії, газу та питної води. Ситуацію ускладнює те, що дороги та під’їзди до міста заміновані. Крім того, територія регулярно зазнає атак безпілотників та обстрілів, через що будь-яке пересування залишається небезпечним.

У результаті евакуація місцевих мешканців та доставка гуманітарної допомоги до міста практично неможливі.

За орієнтовними оцінками волонтерів, у самих Олешках може залишатися до 1,5 тисячі осіб, зокрема близько 40 дітей. Ще приблизно 4 тисячі мешканців, серед яких близько 150 дітей, перебувають у населених пунктах Олешківської громади.

Ситуація в Олешках - новини за темою

Нагадаємо, голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін повідомив про систематичну доставку продовольства мешканцям окупованих Олешок за допомогою дронів з початку березня. Він також повідомив, що в окупованих Олешках утримують близько двох тисяч осіб, серед яких майже півсотні дітей, у складних гуманітарних умовах без їжі, електрики та води.

Як раніше повідомляв "Главред", міністр внутрішніх справ Іван Виговський повідомив про нічну операцію зі скидання гуманітарних вантажів в Олешки за участю підрозділів Нацгвардії та бригад. Він зазначив, що в ході цієї операції було доставлено майже 4 тонни продуктів, медикаментів та дитячих наборів.

16 жовтня Папа Римський Лев XIV провів телефонну розмову з Володимиром Путіним. Понтифік попросив про перемир’я в Олешках Херсонської області, щоб забезпечити доставку продовольства та ліків, а також евакуацію цивільного населення.

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Про особу: Меланія Трамп Меланія Трамп - словенсько-американська колишня модель; перша леді США з 2017 по 2021 рік, а також з 2025 року як дружина Дональда Трампа, 45-го та 47-го президента США. Вона стала першою натуралізованою громадянкою, яка обійняла посаду першої леді, другою першою леді іноземного походження після Луїзи Адамс та другою першою леді-католичкою після Жаклін Кеннеді, повідомляє Вікіпедія.

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