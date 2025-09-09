Зеленський зробив важливу заяву щодо виведення військ з Донбасу - чого чекати

Президент Зеленський попередив, що відхід українських військ із Донбасу спричинив би катастрофу, відкривши Росії шлях до Харкова та Дніпра.

Зеленський зробив важливу заяву щодо виведення військ з Донбасу / Колаж Главред, фото: УНІАН, скріншот з відео

Про що сказав Зеленський:

Україна утримує 32% Донбасу

Для повної окупації Донбасу Росії треба будуть роки та мільйони жертв

Окупація росіянами Донбасу відкриє їм шлях до Дніпра та Харкова

Виведення українських військ з Донецької та Луганської областей може обернутись катастрофою для України, адже відкриє шлях Росії для просування вглиб інших регіонів. Про це він розповів в інтерв'ю ABC, яке опублікував Офіс президента України.

Він наголосив, що твердження Путіна про нібито контроль над більшістю Донбасу є маніпуляцією. У 2014 році Росія захопила близько третини регіону. Від початку повномасштабної війни за майже чотири роки окупанти змогли просунутися лише на 30% території Донецької області, тоді як Україна нині утримує під контролем 32%.

відео дня

Зеленський підкреслив, що попри ці здобутки, вони не є настільки масштабними, як намагається показати Кремль, адже Росія заплатила за це колосальними людськими втратами — до мільйона осіб.

"Ось ця ціна. І це майже 4 роки. Тобто якщо він каже, що він через 3-4 місяці, а саме це він казав американцям, Білому дому, представнику Віткоффу, він казав, що він візьме Донбас до кінця року. Він не візьме. Ціна - роки і мільйон людей. А якщо не роки, а швидше, то просто більше людей. Не мільйон, а 2-3 мільйона трупів. Ось це ціна цього", - пояснив глава держави.

Зеленський підкреслив, що Донбас є важливо укріпленим регіоном України, і його захоплення дало б російським військам шлях до Харкова та Дніпра, що серйозно позначилося б на економічному потенціалі держави.

"Якщо він (Путін, - ред.) матиме весь Донбас, хто гарантує нам, що 90 км він не йтиме до Харкова? Там, де 1,5 млн людей. Харків, він також завжди хотів Харків, який стояв всі 11 років. Він на кордоні з Росією, він захоче окупувати Харків. ... І так само у нього відкривається шлях до Дніпра - індустріального центру України. Це наша економіка, наші заводи, наше виробництво, це серйозний вклад у ВВП держави", - додав президент.

Які територіальні цілі росіян - думка експерта

Як писав Главред, політолог, голова Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко пояснив, що Путін через Трампа намагається схилити Україну не стільки до територіальних поступок, скільки до прийняття "всеосяжної мирної угоди" на російських умовах. Територіальні поступки у цій схемі є лише пасткою для США, які помилково сприймають їх як головну проблему.

За словами Фесенка, справжня мета Кремля - змусити Україну відмовитися від НАТО, визнати російськими не тільки Крим, а й усі окуповані території, погодитися на нейтральний статус і піти на серйозні внутрішньополітичні поступки. Достатньо поглянути на російський проєкт "мирної угоди", представлений у Стамбулі, де перелічено майже два десятки вимог, які далеко виходять за межі територіального питання.

"Американці сприйняли територіальне питання мало не як головну тему. Насправді ж, це пастка: території – не головне, Путін хоче набагато більшого – він хоче всю Україну. Також Путін хоче, щоб Україна погодилася на капітуляцію через "великий мирний договір", що, звісно ж, нас не влаштовує", - резюмує він.

Війна Росії проти України - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Росія нарощує інтенсивність повітряних ударів по Україні саме в той час, коли Пентагон змінив програму військової підтримки, що уповільнило темпи поставок. Як зазначає Financial Times із посиланням на західних та українських чиновників, це може призвести до нестачі засобів протиповітряної оборони.

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк наголосив, що лише дві держави у світі здатні змусити російського диктатора Володимира Путіна припинити війну проти України.

Тим часом увечері 8 вересня у тимчасово окупованому Донецьку внаслідок удару по заводу "Топаз" була знищена важлива ремонтна база, де російські війська проводили відновлення техніки. Про це повідомив керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія XXI" Павло Лакійчук.

Про джерело: Офіс Президента України Офіс Президента України (ОПУ) — постійний орган, утворений Президентом України для забезпечення повноцінного здійснення його конституційних повноважень. У різні періоди мав різні назви: Адміністрація Президента України (1991—2005, 2010—2019), Секретаріат Президента України (2005—2010), пише Вікіпедія.

