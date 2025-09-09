Рус
"Не превентивний удар": названо несподівану ціль масованого удару по Донецьку

Юрій Берендій
9 вересня 2025, 09:47
Удар по заводу "Топаз" у Донецьку був виправданим, адже окупанти використовували його як ремонтну базу для своєї техніки, вказує експерт.
Названо несподівану ціль масованого удару по Донецьку

Про що сказав Лакійчук:

  • Заводи на тимчасово окупованій Донеччині перетворені в майданчики з ремонту техніки
  • Такі удари осладлять наступальні можливості росіян

Увечері 8 вересня внаслідок удару по заводу "Топаз" у тимчасово окупованому Донецьку було знищено важливу ремонтну базу, де російські війська відновлювали свою техніку. Про це повідомив в ефірі Еспресо керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія XXI" Павло Лакійчук.

Він нагадав, що завод "Топаз" був відомим підприємством радіоелектроніки та механіки, де, зокрема, вироблялися українські "Кольчуги". Після 2014 року значну частину обладнання росіяни вивезли, але сам об’єкт продовжували використовувати як механічну базу.

За словами Лакійчука, практично всі заводи на окупованих територіях перетворені окупантами на ремонтні майданчики для відновлення бойової техніки, особливо поблизу фронту. Саме тому удар по "Топазу" був цілком виправданим і логічним.

"Те, що удари завдаються по ворожих об'єктах на окупованих територіях - це зрозуміло і це плюс, адже росіяни активізують наступ на сході, спираючись на ті сили, які концентруються в Донецькій області, у районах, захоплених Росією. Це навіть уже не превентивний удар, а удар із метою послаблення ворожого наступального потенціалу на всій ділянці фронту", - додав Лакійчук.

Яка ціль росіян на Донеччині - думка експерта

Як писав Главред, російська армія прагне встановити контроль над чотирма ключовими промисловими центрами Донеччини – Костянтинівкою, Слов’янськом, Краматорськом і Дружківкою. Це фактично єдина агломерація, де міста тісно з’єднані одне з одним.

Військово-політичний аналітик, співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов пояснив, що Росія намагатиметься висунути Україні вимогу відвести війська з Донецької області в обмін на відсутність подальшого розширення окупаційної зони на Сумщині. При цьому в Сумській області немає великих міст, а місцевий рельєф створює для росіян можливість поступово розширювати зону впливу.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 8 вересня серію ударів безпілотниками та ракетами було завдано по тимчасово окупованих Донецьку, Макіївці та Єнакієвому. За даними російських ЗМІ, у Донецьку пролунали потужні вибухи та виникли численні пожежі.

Також в ніч на 7 вересня вибухи лунали на території Росії. Дрони атакували Ільський нафтопереробний завод у Краснодарському краї.

Україна активізувала удари по нафтогазовій інфраструктурі Росії, і результати цих атак стають дедалі відчутнішими для самих росіян. Як пояснив політичний та економічний експерт Тарас Загородній, у тимчасово окупованому Криму бензин відпускають уже за талонами та не всім охочим. Подібна ситуація спостерігається й у Примор’ї.

Про персону: Павло Лакійчук

Павло Лакійчук - військовий моряк у відставці. У період з 2013 до окупації Криму агресором Росією - керівник інформаційних проєктів аналітичного центру "Номос" у Севастополі. Був заступником головного редактора журналу "Чорноморська безпека".

Асоційований експерт Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" у 2015-2016 роках.

Член координаційної ради Громадянської ліги "Україна-НАТО".

Керівник програм з безпеки Центру глобалістики "Стратегія ХХІ".

Сфера дослідницьких інтересів: національна безпека держави, міжнародне і морське право, євроатлантичне співробітництво та історія військово-морського мистецтва, зазначено на сайті Центру глобалістики "Стратегія ХХІ".

