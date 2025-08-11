Росія перекидає війська: як Путін готується до зустрічі з Трампом на Алясці

Кремлівський диктатор чекає моменту, щоб посилити тиск.

На тлі переговорів на Алясці ситуація на фронті може загостритись / Колаж: Главред, фото: wikimedia.org, скріншот з відео, facebook.com/DonaldTrump

Що повідомив Андрющенко:

Росія на тлі можливих переговорів з США посилює своє угруповання на фронті

Путін планує розсварити Трампа і Зеленського

У планах РФ переграти усіх

15 серпня на Алясці президент США Дональд Трамп планує зустрітися з кремлівським диктатором Володимиром Путіним. Напередодні у Москві вже відбулася розмова між спецпосланцем США Стівом Віткоффом та Путіним.

Водночас із цими подіями на фронті фіксується переміщення окупаційної армії країни-агресорки Росії. Керівник "Центру вивчення окупації" Петро Андрющенко в етері 24 Каналу пояснив, що це не випадково.

Як тільки з'явилася інформація про можливу зустріч Трампа з кремлівським диктатором, через тимчасово окупований Маріуполь ворог почав перекидати підкріплення та колони техніки на Запорізький напрямок.

Андрющенко наголошує, що настільки масштабного переміщення сил та засобів за останні два місяці ще не було. Це вказує на те, що у Путіна є чіткий план, як використати переговори з Трампом.

"Як це все вкладається в перемовини на Алясці? План Путіна дуже простий: сварка Трампа і Зеленського, посилений тиск не тільки на Донецьку, а й Запорізьку або Херсонську області. Це буде йому абсолютно безкарно сходити з рук", - пояснив він.

Крім цього у серпні на фронті в Україні можуть з'явитися солдати з КНДР. Це усе дозволить Путіну у перспективі переграти всіх.

Аляска / Інфографіка: Главред

Переговори на Алясці - останні новини

Раніше посол України спрогнозувала, що на переговорах із Росією США діятимуть із позиції сили, і врешті-решт буде знайдено спільне рішення для припинення війни.

Напередодні аналітики ISW попереджали, що Кремль прагне використати майбутній саміт на Алясці для розколу між США та Європою, а не для реальних зусиль з досягнення миру.

Нагадаємо, Главред писав, що Білий дім досі не підтвердив точного місця проведення зустрічі Трампа з Путіним. Однак ЗМІ стало відомо, в якому місті Секретна служба США орендувала будинок.

Про персону: Петро Андрющенко Петро Андрющенко - радник мера Маріуполя Вадима Бойченка. Після повномасштабного вторгнення РФ в Україні у лютому 2022 року став фактичним "голосом" Маріуполя. На своєму Telegram-каналі "Андрющенко Time" розповідає правду про жахіття окупації, депортацію людей російськими окупантами та про "фільтраційні" табори на Донбасі.

