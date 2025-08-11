'Ми неправильно розуміємо його підхід': що задумав Трамп щодо війни в Україні

Трамп встановлює дедлайни в питанні війни РФ проти України з тактичною метою, і в цю "гру" він зможе "гратись" ще дуже довго, зазначив політичний експерт.

https://glavred.net/world/my-nepravilno-ponimaem-ego-podhod-chto-zadumal-tramp-naschet-voyny-v-ukraine-10688723.html Посилання скопійоване

Що насправді задумав Трамп щодо війни в Україні / Колаж Главред, фото: скріншоти з відео, УНІАН

Про що сказав Розумний:

Який мотив Трампа щодо укладання мирної угоди між Україною та РФ

Яка ціль дедлайнів Трампа

Ультиматуми та дедлайни президента США Дональда Трампа, спрямовані на Росію та особисто на диктатора Путіна, мають перш за все тактичну мету. Про це в інтерв'ю Главреду розповів політичний експерт, професор кафедри міжнародних відносин Київського університету імені Бориса Грінченка Максим Розумний.

За його словами, Дональд Трамп має чимало мотивів. Як амбітний політик, якого соціологи й психологи навіть називають нарцисичним, він прагне виконати свою обіцянку, виступити миротворцем і завершити війну, яка, за його власними словами, взагалі б не почалася, якби він тоді був президентом.

відео дня

"Цей "пунктик" у нього дійсно існує, але він підходить до нього не настільки прямолінійно і емоційно, як нам, можливо, хотілося б", - вказує політичний експерт.

Експерт зауважує, що для Трампа, з його значним бізнес-досвідом, очевидно, що досягнення будь-яких домовленостей — це тривалий процес. Він свідомо використовує слово "угода", хоча воно не повністю передає специфіку тієї "торгівлі", до якої він звик.

Розумний вказує на те, що Трамп добре розуміє, що подібні процеси просуваються повільно, а паралельно з українсько-російським напрямом тривають і інші — наприклад, ізраїльсько-палестинський конфлікт чи переговори між Пашиняном та Алієвим. У міжнародній політиці таких треків багато, і кожен із них може мати непередбачувані сюжетні повороти.

"Трамп, звичайно, декларує певні дедлайни, але робить це скоріше з тактичною метою. Тому, коли ми запитуємо, коли ж у нього "лопне терпіння" і він "вдарить кулаком", - ми неправильно розуміємо його підхід. Його емоційні заяви та інші демонстративні кроки - це переважно тактичні прийоми, елементи позиціонування, частина гри. І в цю гру Трамп, очевидно, може грати досить довго", - резюмував він.

Чому Путін погодився на переговори з Україною

В інтерв’ю Главреду політолог і викладач КНУ ім. Тараса Шевченка Петро Олещук пояснив, що мета Путіна доволі очевидна — затягнути час, аби уникнути запровадження нових жорстких санкцій і не допустити подальшого погіршення відносин зі США та Дональдом Трампом. Це, за його словами, останній маніпулятивний аргумент Кремля в цій темі.

Путін, ймовірно, спробує використати тему припинення вогню та завершення війни, чого прагне і Трамп. Фактично він озвучив те, що американський президент хотів почути, сподіваючись, що це допоможе уникнути нових санкцій і виграти ще трохи часу.

"Адже основне завдання Путіна — виграти час. Він вважає, що на фронті у нього все чудово, отже, він скоро всіх переможе. Але санкції можуть бути дуже і дуже болючими — як і будь-які інші заходи. Тому він банально тягне час, сподіваючись, що поки він це робить, усе якось саме вирішиться на його користь. Відповідно, потреба у якихось переговорах зникне", - резюмував Олещук.

Переговори Трампа і Путіна - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 15 серпня на Алясці запланована зустріч президента США Дональда Трампа та воєнного злочинця, президента РФ Володимира Путіна. Білий дім поки що не розкриває точне місце проведення, однак ЗМІ з’ясували, що Секретна служба США орендувала для заходу шестикімнатний будинок в Анкоріджі.

За даними американського Інституту вивчення війни (ISW), Кремль планує використати цей саміт для поглиблення розколу між США та Європою, а не для реальних мирних зусиль.

Водночас віце-президент США Джей Ді Венс заявив, що Вашингтон прагне врегулювати конфлікт в Україні, виходячи з поточної лінії фронту, та шукатиме переговорне рішення, яке було б прийнятним і для українців, і для росіян.

Інші новини:

Про персону: Максим Розумний Максим Розумний – український політолог, філософ, журналіст, поет. Доктор політичних наук. З 2024 року – професор кафедри міжнародних відносин Київського столичного університету імені Бориса Грінченка. Народився 27 червня 1969 року в місті Київ. Закінчив Київський державний університет імені Тараса Шевченка, факультет журналістики (1992). Завідувач відділу стратегічних комунікацій Національного інституту стратегічних досліджень (2005-2008); радник віце-прем'єр-міністра України (2008); завідувач відділу гуманітарної політики та безпеки Національного інституту проблем міжнародної безпеки (з 2009), пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред