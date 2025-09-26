Рус
Читати російською
"Зайдуть крилаті ракети": Світан розповів, як Путін використовує "беззубість" НАТО

Сергій Кущ
26 вересня 2025, 19:35оновлено 26 вересня, 21:25
У відповідь на провокації РФ нічого не було зроблено з боку європейських країн.
Світан розповів, як Путін використовує
Світан розповів, як Путін використовує "беззубість" НАТО / Колаж: Главред, фото: скріншот із відео, ua.depositphotos.com

Ви дізнаєтеся:

  • Як країни НАТО повинні були відреагувати на провокації РФ
  • Як це використовує Путін

У відповідь на провокації Росії НАТО щонайменше мало б бути розгортання певних сил уздовж лінії кордону і на основних напрямках можливих подальших провокацій РФ.

Про це в інтерв'ю Главреду розповів військовий експерт, полковник запасу Роман Світан.

відео дня

Він нагадав, що це зробили тільки поляки з деяким посиленням: допомогли трохи французи і німці, але все це несерйозно.

"Також у відповідь країни НАТО повинні були припинити всі контакти з Росією, починаючи з дипломатичних (навіть Польща досі не розірвала дипломатичні контакти з Росією) і закінчуючи економічними. Тобто потрібен був повний розрив відносин із країною-агресором. А після провокації "вторгнення" Росія вже може вважатися країною-агресором по відношенню до країн НАТО, тому що агресія проти однієї країни Альянсу означає агресію проти всього НАТО", - заявив експерт.

Однак цього не було зроблено, нагадує Світан.

"Ми повинні були побачити цілий комплекс дій - дипломатичних і військових. Як я вже зазначив, натовці мали завдати ударів по виробництвах цих безпілотників. Якщо незабаром у повітряний простір країн НАТО зайдуть російські крилаті ракети, потрібно буде бити по пускових установках, складах, де ці ракети зберігаються, і виробництвах. Переважно все найцікавіше - у Москві та Підмосков'ї. Не кажучи вже про удари по центрах ухвалення рішень", - вважає Світан.

Експерт упевнений, що якщо нічого не буде робитися, Путін постійно ескалюватиме і збільшуватиме тиск на країни НАТО, шукаючи червону лінію, яку йому не можна переходити.

Дивіться відео повного інтерв'ю Романа Свитана Главреду:

Російські дрони в Польщі - що відомо

Як повідомляв Главред, під час повітряного нальоту на Україну в ніч на 10 вересня Росія атакувала Польщу. Через порушення повітряного простору низка воєводств Польщі оголосили про прискорений виклик резервістів до Сил територіальної оборони.

Оперативне командування збройних сил Польщі повідомляло, що польська авіація відбивала напад російських дронів типу Шахед разом із Королівськими військово-повітряними силами Нідерландів, а також авіацією НАТО.

Крім того, внаслідок атаки російських дронів на Польщу пошкоджено житловий будинок у Люблінському воєводстві. Постраждалих немає. Представники округу перебувають на місці події для оцінки збитків.

Про персону: Роман Свитан

Світан Роман (4 січня 1964 р., м. Макіївка Донецької області) - український військовий льотчик-інструктор, полковник запасу, який пройшов через полон 2014 року, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

війна в Україні Роман Світан
