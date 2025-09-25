Рус
РФ може щось готувати на 7 жовтня: Світан попередив про нові провокації

Альона Вороніна
25 вересня 2025, 15:57
НАТО повинне бути готове до нових провокацій уже через кілька тижнів.
Путин, шахед
РФ може щось готувати на 7 жовтня/ колаж: Главред, фото: kremlin.ru, ua.depositphotos.com

Основні тези Світана:

  • РФ може готувати нові провокації проти країн НАТО
  • Такі провокації можуть відбутися ближче до дня народження Путіна 7 жовтня

Країна-агресорка Росія може влаштувати нові провокації проти країн Північноатлантичного альянсу.

Такі провокації можуть відбутися ближче до дня народження Путіна 7 жовтня. Таку думку висловив військовий експерт, полковник запасу Роман Світан в інтерв’ю Главреду.

відео дня

"Я думаю, до 7 жовтня, ближче до дня народження Путіна (Росія може здійснити спроби нових провокацій проти країн НАТО – ред.). Ближче до цієї дати щось буде", – зазначив Світан.

Експерт наголосив, що росіяни хочуть відзначатися в інформаційному полі й привертати до себе увагу.

"Росіяни без цього не можуть, їм потрібно позначитися в інформаційному полі, щоб привернути увагу. Тож за кілька тижнів країнам НАТО потрібно бути готовими до нових російських провокацій", – сказав Світан.

Дивіться відео, в якому Роман Світан розповів, чим небезпечна беззуба реакція НАТО на провокації Росії проти європейських країн, і чому нові атаки РФ будуть більш кривавими:

Провокація з російськими дронами у Польщі – останні новини

Як раніше повідомляв Главред, Росія у ніч на 10 вересня атакувала Польщу – Туск скликав екстрене засідання, оголошено виклик резервістів. Засідання польського уряду заплановано на 9 годину ранку за київським часом.

Також раніше повідомлялося, що НАТО активувало 4 статтю Альянсу через вторгнення дронів РФ у Польщу. НАТО офіційно активувало 4 статтю Північноатлантичного Альянсу після атаки російських дронів на Польщу, тривають консультації, повідомили в уряді Польщі.

Нагадаємо, Зеленський відповів, чому РФ запустила дрони в Польщу. Під час нальоту дронів в Польщу Росія хотіла побачити, на що готове НАТО.

Читайте також:

Про персону: Роман Світан

Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовий льотчик-інструктор, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Росії НАТО Роман Світан







Приходимо до тями: Тодоренко народила третю дитину і показала фото

08:22

Скидав бомби на Запоріжжя: ЗСУ збили ворожий Су-34

08:13

Трампу більше не потрібні компроміси, від Зеленського вимагають максимуму - CNN

