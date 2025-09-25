РФ може щось готувати на 7 жовтня: Світан попередив про нові провокації

Основні тези Світана:
- РФ може готувати нові провокації проти країн НАТО
- Такі провокації можуть відбутися ближче до дня народження Путіна 7 жовтня
Країна-агресорка Росія може влаштувати нові провокації проти країн Північноатлантичного альянсу.
Такі провокації можуть відбутися ближче до дня народження Путіна 7 жовтня. Таку думку висловив військовий експерт, полковник запасу Роман Світан в інтерв’ю Главреду.
"Я думаю, до 7 жовтня, ближче до дня народження Путіна (Росія може здійснити спроби нових провокацій проти країн НАТО – ред.). Ближче до цієї дати щось буде", – зазначив Світан.
Експерт наголосив, що росіяни хочуть відзначатися в інформаційному полі й привертати до себе увагу.
"Росіяни без цього не можуть, їм потрібно позначитися в інформаційному полі, щоб привернути увагу. Тож за кілька тижнів країнам НАТО потрібно бути готовими до нових російських провокацій", – сказав Світан.
Дивіться відео, в якому Роман Світан розповів, чим небезпечна беззуба реакція НАТО на провокації Росії проти європейських країн, і чому нові атаки РФ будуть більш кривавими:
Провокація з російськими дронами у Польщі – останні новини
Як раніше повідомляв Главред, Росія у ніч на 10 вересня атакувала Польщу – Туск скликав екстрене засідання, оголошено виклик резервістів. Засідання польського уряду заплановано на 9 годину ранку за київським часом.
Також раніше повідомлялося, що НАТО активувало 4 статтю Альянсу через вторгнення дронів РФ у Польщу. НАТО офіційно активувало 4 статтю Північноатлантичного Альянсу після атаки російських дронів на Польщу, тривають консультації, повідомили в уряді Польщі.
Нагадаємо, Зеленський відповів, чому РФ запустила дрони в Польщу. Під час нальоту дронів в Польщу Росія хотіла побачити, на що готове НАТО.
Про персону: Роман Світан
Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовий льотчик-інструктор, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.
