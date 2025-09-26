Угорські дрони проникли у повітряний простір України: Зеленський назвав їх ціль

Президент України провів нараду з командуванням ЗСУ.

Угорщина могла запускати розвідувальні дрони над Україною / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, Сухопутні війська ЗСУ

Ключові тези Зеленського:

Дрони Угорщини порушили повітряний простір України

Вони могли розвідувати промисловий потенціал в прикордонних районах

У межах Добропільської операції ЗСУ звільнили 168,8 км²

Український повітряний простір порушили дрони-розвідники, які ймовірно належать Угорщині. Безпілотники могли вести розвідку промислового потенціалу у прикордонних районах України. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

За словами президента, він провів військову нараду за участю головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, начальника Генштабу Андрія Гнатова, міністра оборони Дениса Шмигаля та заступника керівника ОП Павла Паліси. Головнокомандувач доповів про "нещодавні інциденти" із дронами на українсько-угорському кордоні.

"Українські військові зафіксували заходи в наш повітряний простір дронів-розвідників, і це, ймовірно, угорські дрони. Попередньо вони могли вести розвідку щодо промислового потенціалу в українських прикордонних районах. Доручив перевірити всі наявні дані та невідкладно доповісти щодо кожного зафіксованого факту", - розповів глава держави.

Відповідь Угорщини

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто відреагував на заяву про інцидент із дронами на українсько-угорському кордоні. Він заявив, що президент України "втрачає глузд через свою антиугорську одержимість".

"Він починає бачити те, чого насправді немає", - написав Сіярто у X.

Контрнаступ під Добропіллям

Під час наради також обговорювалася ситуація на фронті, зокрема Добропільська операція. Станом на цей день українські війська звільнили 168,8 км² території та зачищено від російських диверсантів ще 187,7 км².

"Загальні втрати росіян тільки в межах цієї нашої операції вже майже 3 тисячі осіб, і більшість – це безповоротні втрати. Триває й поповнення обмінного фонду для України. Дякую всім нашим підрозділам, які залучені до проведення операції", - зазначив Зеленський.

Детально розглядались також події у Куп’янську, Харківській та Донецькій областях.

Ліквідація Су-34 в Запорізькій області

Окремо глава держави повідомив про збиття російського Су-34 на Запоріжжі. За словами Зеленського, росіяни застосовували цей літак разом з іншими для ударів авіабомбами по Запоріжжю та інших населених пунктах.

"Будемо й надалі цілком справедливо знищувати російську військову авіацію у відповідь на удари по наших містах, по наших людях. Працюємо з партнерами і для того, щоб додатково зміцнити наш захист неба", - підкреслив він.

Атаки на нафтопровід "Дружба" - новини за темою

Як повідомляв Главред, у серпні в Унечі Брянської області українські дрони атакували нафтоперекачувальну станцію на нафтопроводі "Дружба". Через пошкодження та пожежу постачання сирої нафти в Угорщину зупинено. Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що це вже третя атака на цю ділянку трубопроводу за короткий час і назвав такі дії загрозою енергетичній безпеці країни.

Під час пресконференції з прем’єр-міністром Канади президент Зеленський заявив, що Україна завжди підтримувала дружбу з Угорщиною, але існування трубопроводу "Дружба" залежить від позиції Будапешта. Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто у відповідь звинуватив Зеленського в погрозах та закликав припинити атаки на енергетичну безпеку Угорщини.

Крім цього, Сіярто заявив, що відносини з Україною за останні 10 років значно погіршилися. Він стверджує, що Угорщина не шкодила українцям і готова налагоджувати співпрацю, але успіх залежить від дій Києва.

Як атаки на нафтопровід "Дружба" впливають на РФ

Експерт із міжнародних енергетичних відносин і безпеки Михайло Гончар у коментарі для Главреду зазначив, що удари по нафтопроводу "Дружба" не стануть критичними для Росії з точки зору загальних нафтових доходів. За його словами, нинішня експортна структура РФ відрізняється від початку 2000‑х, коли "Дружба" була одним із ключових експортних каналів, тож нинішні пошкодження хоча й відчутні, але не руйнівні для економіки в цілому.

Водночас Гончар підкреслив, що такі удари є дуже болючими для Москви. Вони створюють логістичні проблеми, підривають репутацію надійного постачальника і посилюють енергетичну невизначеність у партнерів.

"У будь-якому випадку це для Росії дуже чутливо. Але щоб стало по-справжньому критично - потрібно було б рознести в пух і прах їхні головні експортні термінали: у Приморську, в Усть-Лузі та Новоросійську. От тоді був би справжній "гаплик", - зазначив Гончар.

