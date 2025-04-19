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"Я проти такої Росії": полонений окупант розридався через удари РФ по мирних містах

Ангеліна Підвисоцька
19 квітня 2025, 06:00
955
27-річний Олексій Вєтров сам вирішив здатися в полон і пішов у бік українських військових.
удар по Сумах, полонений окупант
Російський полонений розридався через російські удари / Колаж: Главред, фото: скріншот із відео, ДСНС

Що відомо:

  • Російський окупант сам вирішив здатися в полон ЗСУ
  • Олексій Вєтров розридався, дивлячись на наслідки ударів РФ по мирних людях

Українські військові взяли в полон російського окупанта і показали йому відео з кадрами наслідків ворожих атак на мирні українські міста. Реакція полоненого дуже здивувала. Відео вже розлетілося в Мережі.

27-річний Вєтров Олексій Вікторович прибув на фронт добровільно ще 5 жовтня 2024 року. Він розповідає, що поїхав заробляти гроші, бо нібито змушували життєві обставини.

відео дня

"Через гроші прийшов. Дочка померла, дах знесло. Намагався життя самогубством закінчити. Мама мене вмовляла, казала "не йди сюди", але я пішов", - каже він.

Окупант розповідає про те, що після прильоту по бліндажу його напарник пішов в укриття, а сам Олексій вирішив іти в бік українських захисників і здавати в полон.

Українські захисники вирішили показати полоненому відео з наслідками ворожих ударів. Серед них були кадри з центру Сум, куди росіяни вдарили балістичними ракетами та вбили понад 30 людей.

Реакція Вєтрова здивувала, він буквально почав заливатися сльозами від побаченого і стверджувати, що раніше нібито не знав про подібне.

"Нам такі кадри не показують, я такі кадри навіть не бачив ... По цивільних б'ють? [Нецензурно] тварюки ... Я проти такої Росії. Я хочу залишитися в Україні", - сказав полонений Вєтров.

Дивіться відео з російським полоненим:

полонений росіянин
Російський полонений розридався через російські удари / фото: скріншот

Ракетний удар РФ по центру Сум - головне

Як повідомляв Главред, 13 квітня російські війська завдали два ракетні удари по центру Сум. Ракета з осколковим зарядом вибухнула в повітрі, що призвело до значних жертв серед мирного населення.

За словами президента Володимира Зеленського, внаслідок атаки загинуло 34 людини, ще 117 - дістали поранення, серед яких і 4-річна дівчинка. Одна ракета влучила в будівлю університету, інша - у центр міста.

Начальник Сумської ДВА Сергій Кривошеєнко заявив, що атака була спрямована безпосередньо по житлових районах. Серед загиблих є дитина та відома українська артистка Олена Когут.

Крім цього, російський ракетний удар по центру Сум забрав життя водія тролейбуса Миколи Леона та більшості пасажирів. КП СМР "Електроавтотранс" повідомило, що ракетний удар не залишив шансів на порятунок людям.

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