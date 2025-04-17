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"Помилковий" удар по Сумах: емоційна відповідь Зеленського на заяву Трампа

Руслан Іваненко
17 квітня 2025, 22:30
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Президент заявив, що атака на центр Сум була цілеспрямованою.
'Помилковий' удар по Сумах: емоційна відповідь Зеленського на заяву Трампа
Зеленський заперечив заяву Трампа / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, ДСНС

Коротко:

  • Зеленський відповів на заяву Трампа про удар по Сумах
  • Зеленський наголосив, що це не була "помилка", а навмисне вбивство

Президент України переконаний, що росіяни цілеспрямовано атакували центр міста. Володимир Зеленський різко відреагував на заяву Дональда Трампа, який назвав удар по Сумах "помилкою". Про це йшлося під час брифінгу очільника держави 17 квітня.

Як зазначив Зеленський, атаку росіян центру міста був цілеспрямований, аби вбити якомога більше людей.

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"Помилкою назвати цю спецоперацію росіян по атаці на Суми не можна…. Це вбивство і цей удар йшов сюди, в центр. Він не йшов на фронт", — заявив Зеленський.

Як зазначив президент, не можна шукати виправдання ворогу, який б’є по центру міста ракетами.

"Ми не можемо знаходити виправдання, коли ти в центр міста б’єш ракетами. Не однією. Якщо не одна — вже не помилка", — зауважив глава держави.

Ракетний удар РФ по центру Сум 13 квітня - що відомо

Як повідомляв Главред, у Вербну неділю, 13 квітня, російські війська здійснили два ракетні удари по центру Сум. Унаслідок цих атак загинуло 35 осіб, ще 119 осіб дістали поранення різного ступеня тяжкості.

Також стало відомо, що 13-річний Кирило Ільяшенко під час ракетного обстрілу проявив героїзм, рятуючи пасажирів палаючого автобуса. Хлопець вибрався через розбите вікно, розблокував двері та допоміг іншим людям вибратися з палаючого транспорту.

Крім того, президент України Володимир Зеленський висловив обурення і назвав цей напад жахливим. Серед загиблих - відома артистка Олена Когут і водій тролейбуса Микола Леон із пасажирами.

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Що таке брифінг?

Бр́ифінг (англ. briefing) — короткий публічний виступ, на якому учасники певних подій або заходів надають інформацію про поточний перебіг справ, позиції сторін, повідомляють раніше невідомі деталі та відповідають на запитання журналістів.

Паралельно персонально запрошуються представники мас-медіа телефоном, через електронну пошту та під час особистих зустрічей. Водночас готується доповідь виступаючого. Wikipedia

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