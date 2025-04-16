"Не залишимо в спокої цю сволоту": Зеленський пообіцяв відповідь за удар РФ по Сумах

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Президент Володимир Зеленський заявив про те, що Україна має повне право відповісти російським злочинцям, які вбивають українців у мирних містах.
Як підкреслив він у відеозверненні, сьогодні відзначили державними нагородами співробітників оборонної промисловості. Їхній професійний день був 13 квітня -- у день балістичного удару Росії по Сумах.
"Нам є чим відповідати на такі удари, і ми не залишимо просто в спокої на цій землі сволоту, яка вбиває наших людей. Ми маємо на це повне право, це абсолютно справедливо - відповідати вбивцям так, як вони заслуговують", - наголосив Зеленський.
Росія має змиритися з думкою про невідворотність сили України, і справжній надійний мир може бути досягнутий саме тоді, коли реальність змусить Росію змиритися з нашими можливостями, зазначив президент.
"Наші дрони, українські ракети, наша артилерія, українські снаряди, наша техніка - все, що виробляє Україна, буде захищати Україну, життя наших людей, нашу державу. Я дякую всім уже понад 300 тисяч українців, які працюють на наших оборонних підприємствах - тут, у нашій державі, - заради української сили", - додав Зеленський.
Теракт РФ у Сумах - останні новини за темою
Раніше в Мережі дізналися про удар по в/ч ракетників РФ у Курській області. Саме ця частина завдала удару у Вербну неділю по місту Суми двома "Іскандерами".
Нагадаємо, начальник ГУР МО України Кирило Буданов заявив, що злочинного удару по Сумах двома балістичними ракетами типу "Іскандер-М" / KN-23 завдали російські розрахунки 112-ї та 448-ї ракетних бригад з території Воронезької та Курської областей держави-агресора.
Як повідомляв Главред, 13 квітня в Сумах прогриміли вибухи. Окупаційні війська агресора Росії завдали два ракетні удари по місту. В результаті десятки людей загинули і отримали поранення.
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Що таке Сили оборони та безпеки України?
С́или безп́еки й обор́они — збірна назва для всіх військових формувань та органів, які захищають суверенітет України: Збройні сили, Національна гвардія, Державна прикордонна служба, Національна поліція тощо. Сили безпеки й оборони є складовими Сектору безпеки і оборони України, куди також входить ОПК та інше, пише Вікіпедія.
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