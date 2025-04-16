"Не залишимо в спокої цю сволоту": Зеленський пообіцяв відповідь за удар РФ по Сумах

Росія повинна змиритися з думкою про невідворотність сили України, підкреслив президент.

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Володимир Зеленський пообіцяв відповідь за удар РФ по Сумах / Колаж: Главред, фото: ОП, ДСНС

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Україна має право на відповідь за удар по Сумах

РФ повинна змиритися з думкою про невідворотність сили України

Президент Володимир Зеленський заявив про те, що Україна має повне право відповісти російським злочинцям, які вбивають українців у мирних містах.

Як підкреслив він у відеозверненні, сьогодні відзначили державними нагородами співробітників оборонної промисловості. Їхній професійний день був 13 квітня -- у день балістичного удару Росії по Сумах.

відео дня

"Нам є чим відповідати на такі удари, і ми не залишимо просто в спокої на цій землі сволоту, яка вбиває наших людей. Ми маємо на це повне право, це абсолютно справедливо - відповідати вбивцям так, як вони заслуговують", - наголосив Зеленський.

Росія має змиритися з думкою про невідворотність сили України, і справжній надійний мир може бути досягнутий саме тоді, коли реальність змусить Росію змиритися з нашими можливостями, зазначив президент.

"Наші дрони, українські ракети, наша артилерія, українські снаряди, наша техніка - все, що виробляє Україна, буде захищати Україну, життя наших людей, нашу державу. Я дякую всім уже понад 300 тисяч українців, які працюють на наших оборонних підприємствах - тут, у нашій державі, - заради української сили", - додав Зеленський.

Теракт РФ у Сумах - останні новини за темою

Раніше в Мережі дізналися про удар по в/ч ракетників РФ у Курській області. Саме ця частина завдала удару у Вербну неділю по місту Суми двома "Іскандерами".

Нагадаємо, начальник ГУР МО України Кирило Буданов заявив, що злочинного удару по Сумах двома балістичними ракетами типу "Іскандер-М" / KN-23 завдали російські розрахунки 112-ї та 448-ї ракетних бригад з території Воронезької та Курської областей держави-агресора.

Як повідомляв Главред, 13 квітня в Сумах прогриміли вибухи. Окупаційні війська агресора Росії завдали два ракетні удари по місту. В результаті десятки людей загинули і отримали поранення.

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