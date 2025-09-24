Вихід України на кордони 1991 року - в Кремлі зробили несподівану заяву про війну

У Кремлі відреагували на заяву Трампа про можливість повернення Україною всіх своїх територій та назвали її хибною.

https://glavred.net/war/vyhod-ukrainy-na-granicy-1991-goda-v-kremle-sdelali-neozhidannoe-zayavlenie-o-voyne-10700912.html Посилання скопійоване

В Кремлі зробили нову заяву про війну і відповіли Трампові / Колаж Главред, фото: скріншоти з відео

Про що йдеться у матеріалі:

В Кремлі заперечили заяву Трампа про повернення України до "первісних кордонів"

Пєсков назвав війну проти України доленосною для РФ

Президент США Дональд Трамп напередодні висловив упевненість, що Україна зможе повернути свої території "в первісному вигляді" за підтримки Європейського Союзу. Прессекретар російського диктатора Путіна Дмитро Пєсков в коментарі російським пропагандистським ЗМІ відреагував на цю заяву президента США.

Дмитро Пєсков назвав таку заяву хибною. Він підкреслив, що нинішня ситуація, на його думку, суттєво відрізняється від весни 2022 року, а позиції України нібито погіршилися.

відео дня

Крім того, глава МЗС РФ Сергій Лавров на зустрічі з Марко Рубіо планує донести до американської сторони офіційну позицію Москви щодо війни в Україні.

Пєсков також зробив нову заяву щодо війни РФ проти України, назвавши нинішній етап "найгострішим" і "доленосним" для Росії, яка, за його словами, повинна здобути перемогу. У Кремлі війну подають як "боротьбу за майбутнє" нібито заради "дітей та онуків".

""Слухайте, йде війна. СВО — це одне, а те, що відбувається навколо нас — це війна. Нині найгостріший етап війни. Вона досить доленосна. Нам потрібно її виграти заради наших дітей, заради наших онуків, заради їхнього майбутнього", - заявив він.

Він також наголосив, що патріотизм завжди був притаманний росіянам і пов’язав його з так званими "традиційними цінностями", які, на його думку, мають залишатися основою суспільства.

За словами Пєскова, ті, хто перебувають на фронті, "не вигукують гасел про патріотизм", а просто беруть зброю і йдуть воювати, тоді як частина тих, хто декларує себе патріотами, не готові брати участь у війні особисто.ї

Чому Трамп змінив свою позицію щодо кордонів України та закінчення війни - думка експерта

Політтехнолог Тарас Загородній у коментарі 24 каналу висловив думку, що саме під час президентства Дональда Трампа Україна може реально повернути всі свої території. За його словами, несподівана заява Трампа після зустрічі із Зеленським, де він наголосив на необхідності підтримки ЄС та НАТО, стала важливим сигналом і підтвердженням зростання суб’єктності України.

"Сюди і Кіт Келлог не просто так приїжджав: він проводив зустрічі, дивився на настрої, бачив розробки нашого ВПК і робив відповідні звіти. Вони показали, що Україна не зламається і тому доведеться йти на співпрацю", – зауважив політтехнолог.

Експерт також вважає, що на зміну позиції Трампа могла вплинути поведінка Путіна, який відверто ігнорує можливість зустрічі із Зеленським, висуваючи неприйнятні вимоги. Крім того, у США стартує виборчий період, і для Трампа важливо продемонструвати конкретні результати, адже в іншому випадку республіканці ризикують втратити більшість у Конгресі.

Війна Росії проти України - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, після переговорів із Володимиром Зеленським президент США Дональд Трамп заявив, що за підтримки ЄС та НАТО Україна здатна повернути всі свої окуповані Росією території.

У Кремлі відповіли на його слова. Так, речник Путіна Дмитро Пєсков у коментарі російським ЗМІ заперечив вислів американського лідера, який назвав Росію "паперовим тигром".

Президент України Володимир Зеленський підкреслив, що заяви Трампа від 23 вересня демонструють зміну його підходу до українського питання. Якщо раніше глава Білого дому перебував під впливом Путіна, то нині ситуація кардинально змінилася.

Інші новини:

Про персону: Дмитро Пєсков Дмитро Сергійович Пєсков - заступник керівника Адміністрації президента Російської Федерації і прес-секретар президента РФ Володимира Путіна. Після вторгнення Росії на Україну Євросоюз, США, Канада, Японія, Великобританія і ряд інших країн ввели проти Пєскова персональні санкції, повідомляє "Вікіпедія".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред