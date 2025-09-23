Рус
Ввели в ступор російське ППО: ЗМІ розкрили подробиці дронової атаки на Москву

Руслан Іваненко
23 вересня 2025, 18:50оновлено 23 вересня, 19:21
Важкий транспортний літак пролітає на наднизьких висотах, свідчачи про складність ситуації в повітряному просторі Москви.
Аеростати летять на великій висоті, створюючи хаос у роботі російських систем ППО / Колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua/photos, скріншот

Коротко:

  • Нічна атака дронів та аеростатів по кількох регіонах РФ
  • Невідомі аеростати літали на висоті близько 10 км
  • Зафіксовані проліти над Москвою, Московською, Чувашією та Татарстаном

У ніч на 23 вересня безпілотники атакували одразу кілька регіонів Росії. Як повідомляють пропагандистські ЗМІ з посиланням на джерела в Міноборони РФ, під час атаки були задіяні невідомі аеростати, що дезорієнтували російську ППО.

"Повітряних куль було справді багато, при цьому вони не мають жодної точності", — заявив співрозмовник видання.

Географія та деталі прольоту аеростатів

За даними російських джерел, прольоти аеростатів фіксували в Московській області, Москві, Чувашії, Татарстані, Ярославській та Тверській областях. Деякі російські "воєнкори" стверджували, що ці повітряні кулі летіли на висоті близько 10 км над Москвою й нібито мали бойову частину.

Видання Militarnyi зазначає, що на такій висоті зазвичай літають великі пасажирські та транспортні літаки. Поява невстановлених об’єктів на цих висотах може дезорганізувати повітряне сполучення й перешкодити роботі російських систем ППО.

Журналісти також нагадують, що цю версію побічно підтверджують кадри прольоту важкого транспортного літака Ан-124 "Руслан" на наднизьких висотах прямо над житловими будинками в Москві тієї ж ночі.

Експертна думка

Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Олег Жданов прокоментував масовані удари Росії по Україні та влучання по будівлі Кабінету Міністрів. Він підкреслив, що Україні необхідно мати балістичні ракети, щоб давати адекватну відповідь по території РФ.

Жданов нагадав про недавній обстріл робочого місця прем'єрки Юлії Свириденко, третьої за політичною ієрархією особи в Україні.

"При цьому Мішустін чомусь не ходить по руїнах свого кабінету в Будинку уряду РФ на набережній у Москві. А чому? Скільки ракет полетіло у відповідь на удари по Києву? Жодної! А має бути дзеркальна відповідь, причому бити потрібно по всьому, починаючи від мавзолею і закінчуючи Будинком уряду РФ", — зазначив експерт.

За його словами, після варварських обстрілів українських міст адекватні удари по об’єктах у Москві мають стати обов’язковими.

Удари по Росії - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Столиця країни-агресорки Москва перебуває під масованою атакою дронів. Вибухи пролунали у кількох районах міста. Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ.

Крім того, у ніч на 20 вересня українські дрони зупинили роботу кількох нафтоперекачувальних станцій на території Росії. Операцію провели бійці СБУ спільно з військовослужбовцями Сил спеціальних операцій ЗСУ.

Також у ніч на 16 вересня підрозділи ССО ЗСУ разом з іншими силами оборони завдали удару по Саратовському нафтопереробному заводу. За даними Генштабу ЗСУ, у районі об’єкта сталися вибухи та пожежа, а точні результати ураження ще уточнюються.

Про джерело: Мілітарний

Мілітарний (Militarnyi) — українське онлайн-медіа військової тематики, що існує з 2009 року. Основний контент — новини про силові структури, бойові дії та військову промисловість України та світу, пише Вікіпедія.

Команда медіа створила громадську організацію "Український мілітарний центр" у 2017 році.

31 березня 2025 року портал "Мілітарний" запустив нову версію сайту – Militarnyi.com. Портал отримав новий лаконічний та більш сучасний дизайн, значною мірою орієнтований на мобільні пристрої.

війна в Україні Москва атака дронів
Трамп оголосив вирок для Росії - скільки ще буде тривати війна в Україні

Трамп оголосив вирок для Росії - скільки ще буде тривати війна в Україні

21:14Війна
НБУ раптово змінив курс долара, євро та злотого: яким буде курс валют 24 вересня

НБУ раптово змінив курс долара, євро та злотого: яким буде курс валют 24 вересня

21:02Економіка
Під ударом можуть опинитися кілька держав: по яких країнах РФ може скоро вдарити

Під ударом можуть опинитися кілька держав: по яких країнах РФ може скоро вдарити

20:46Світ
Гороскоп Таро на жовтень 2025: Ракам - нагорода, Левам - зміни, Дівам - розчарування

Гороскоп Таро на жовтень 2025: Ракам - нагорода, Левам - зміни, Дівам - розчарування

Карта Deep State онлайн за 23 вересня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 23 вересня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Гороскоп на завтра 24 вересня: Левам - неприємна подія, Стрільцям - прибуток

Гороскоп на завтра 24 вересня: Левам - неприємна подія, Стрільцям - прибуток

Китайський гороскоп на завтра 24 вересня: Драконам - небезпека, Козлам - помилки

Китайський гороскоп на завтра 24 вересня: Драконам - небезпека, Козлам - помилки

Навіть не Київ чи Харків: яке місто було найбільшим в Україні до 19 століття

Навіть не Київ чи Харків: яке місто було найбільшим в Україні до 19 століття

