Москву беруть в кільце: в столиці Росії звучать масштабні вибухи

Столиця Росії Москва під масованою атакою дронів, у різних районах пролунали вибухи, повітряний простір над столицею РФ закрито, вказує мер міста.

Москву атакують дрони

Москву атакують дрони, вибухи лунають в різних районах міста

В Аеропортах столиці РФ введело план "Килим"

Столиця країни-агресорки Москва перебуває під масованою атакою дронів. Вибухи пролунали у кількох районах міста. Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ.

Зазначається, що місцеві жителі чули не менше 10 вибухів у різних районах російської столиці. Про вибухи повідомляли в районах: Павелецька, Солнцево, Царицино, Очаково, Південне Бутово, Чертаново, Кунцево, Нові Черьомушки, Хорошевська.

Мер Москви Сергій Собянін заявив, що сили ППО Міністерства оборони відбивають атаку безпілотників, а на місцях працюють усі служби екстреного реагування. За його словами, було нібито знищено сім апаратів, що намагалися атакувати столицю.

Згодом він повідомив, що екстрені служби працюють на місцях, та що пошкоджень внаслідок атаки по столиці Росії нібито немає.

Водночас повітряний простір над Москвою повністю закрито, у столичних аеропортах запроваджено режим "Килим".

За даними російських ЗМІ, в аеропорту Шереметьєво затримується дев’ять рейсів, у Внуково — шість, у Домодєдово — три.

Згодом мер Москви Собянін повідомив про нібито збиття ще двох невідомих дронів над столицею РФ.

Які об'єкти в Москві можуть стати ціллю атаки України - думка експерта

Як писав Главред, військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Олег Жданов прокоментував масовані удари Росії по Україні та влучання по будівлі Кабінету Міністрів. Він підкреслив, що Україні необхідно мати на озброєнні балістичні ракети для адекватних ударів у відповідь по території РФ. Жданов нагадав, що нещодавно Росія розбомбила робоче місце прем'єрки Юлії Свириденко, третьої за політичною ієрархією особи в Україні.

"При цьому Мішустін чомусь не ходить по руїнах свого кабінету в Будинку уряду РФ на набережній у Москві. А чому? Скільки ракет полетіло у відповідь на удари по Києву? Жодної! А має бути дзеркальна відповідь, причому бити потрібно по всьому, починаючи від мавзолею і закінчуючи Будинком уряду РФ", - вважає співрозмовник.

Експерт наголосив, що після варварських обстрілів українських міст адекватні удари по об’єктах у Москві мають стати обов’язковими.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у ніч на 20 вересня українські дрони зупинили роботу кількох нафтоперекачувальних станцій на території Росії. Операцію провели бійці СБУ спільно з військовослужбовцями Сил спеціальних операцій ЗСУ.

Сили оборони України продовжують удари по російських нафтопереробних об’єктах, проте у РФ намагаються приховати подробиці цих атак. За словами керівника Центру протидії дезінформації РНБО Андрія Коваленка, за останній час було уражено понад 20 об’єктів, що спричинило серйозні проблеми з постачанням палива.

Також у ніч на 16 вересня підрозділи ССО ЗСУ разом з іншими силами оборони завдали удару по Саратовському нафтопереробному заводу. За даними Генштабу ЗСУ, у районі об’єкта сталися вибухи та пожежа, а точні результати ураження ще уточнюються.

Про персону: Олег Жданов Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовослужбовець, полковник запасу ЗСУ, український військовий аналітик і відеоблогер. З 2016 року регулярно виступає не тільки на українському телебаченні та в українській пресі, а й дає коментарі закордонним ЗМІ. У 2012 році відкрив власний ютуб-канал, у якому публікує відео з аналітикою бойових дій, пише Вікіпедія.

