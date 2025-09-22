Рус
Ворог може втекти з частини Сумщини, щоб не потрапити в оточення - 225 ОШП

Анна Косик
22 вересня 2025, 09:54
Українські військові повідомили про складне становище окупантів.
Головне:

  • Українські військові підняли прапори над Олексіївкою
  • Окупанти залишаються у населеному пункті без забезпечення
  • Ворожі війська можуть втекти з села, як і їх попередники на Сумщині

21 вересня українські військові оприлюднили відео з населеного пункту Олексіївка, що у Сумській області. На кадрах видно, що у декількох точках села розгорнули українські прапори.

Про це повідомив 225-й Окремий штурмовий полк у Facebook. Військові заявили, що окупаційні війська країни-агресорки Росії у цьому населеному пункті "закопалися" і мріють про те, щоб вижити.

Росіяни можуть опинитися в оточенні і зазнати втрат

Українські захисники припускають, що російські війська, які знаходяться в районі Олексіївки, можуть повторити долю 810-ї бригади морпіхів РФ, яка втекла з Сумщини напередодні, щоб не потрапити в оточення.

І справді все йде до такого розвитку подій, адже в окупантів немає доступу до води та їжі. Крім цього самі росіяни вже пишуть про те, що їм доведеться виводити свої війська і це лише питання часу.

"Повторюється ситуація один в один з Кондратівкою, яка була в напівоточенні і де поховали більшу частину 30 МСП, бійців з 41 МСП, 177 ОПМП, 810 ОБРМП та інших", - йдеться у повідомленні одного з росіян.

Які рішення приймає командування РФ на Сумщині

Главред писав, що за словами військового аналітика Костянтина Машовця, російське командування нещодавно вирішило провести ротацію й перегрупування сил на Сумському напрямку.

Зокрема, підрозділи 20-го мотострілецького полку та 810-ї бригади морської піхоти замінили 30-й мотострілецький полк і 155-ту бригаду морпіхів, які зазнали серйозних втрат на заході проривного фронту.

Ситуація у Сумській області - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що за даними Генштабу ЗС, українським підрозділам вдалося просунутися на Північно-Слобожанському напрямку, що в Сумській області.

Раніше також прикордонники зафіксували суттєве зменшення атак армії країни-агресора Росії на Сумському напрямку. З'ясувалося, що сили ворога перекидають на інші напрямки.

Напередодні голова Ради резервістів Сухопутних військ Іван Тимочко повідомив, що окупанти перекидають елітні підрозділи з Сумської області на Донеччину, де зараз у них виникли серйозні проблеми.

Про джерело: 225 Окремий штурмовий полк

225-й окремий штурмовий полк (225 ОШП) — військове формування Збройних сил України чисельністю в полк, пише Вікіпедія.

У березні 2022 року після початку російського вторгнення у Харкові був створений 225-й батальйон 127-ї бригади ТрО. Воював у Харкові, під Бахмутом. Після боїв під Бахмутом перетворений на окремий штурмовий батальйон. Воював під Авдіївкою, Часовим Яром. З серпня 2024 року воював у Курській області як підрозділ прориву. У лютому 2025 року батальйон переформований на 225-й окремий штурмовий полк.

