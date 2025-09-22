Просунулися до 2,5 кілометра: Сирський повідомив про важливий успіх Сил оборони

Бойові дії на визначеному напрямку фронту тривають.

Сирський доповів про ситуацію на Покровському напрямку / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, 53 ОМБр

Що повідомив Сирський:

Сили оборони просуваються вперед біля Добропілля

Ворог зазнає великих втрат у живій силі та техніці

Сили оборони України продовжують виконувати бойові завдання на Добропільському напрямку. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив про черговий проміжний результат українських військових.

У Telegram він заявив, що українські воїни просуваються вперед і лише за минулу добу відновили контроль над 1,3 кілометром квадратним територій України.

Добропілля / Інфографіка: Главред

Наскільки просунулися Сили оборони

Сирський зазначив, що українськими військовими було проведено пошук та знищення противника на території 2,1 кілометра квадратних Покровського району, що у Донецькій області.

"Штурмові підрозділи на окремих напрямках просунулись від 200 м до 2,5 км", - додав головнокомандувач ЗСУ.

Яких втрат зазнав противник

В ході бойових дій в районі Добропілля було знищено 43 окупанти, а загальні втрати противника становлять 65 осіб. Постраждала і техніка країни-агресорки Росії: знищено 11 одиниць військової техніки.

Який успіх здобули ЗСУ з початку операції

Головнокомандувач зазначив, що від початку операції до опівночі 22 вересня було звільнено 164,5 кілометри квадратні територій України, а ще 180,8 - зачищено від ворожих ДРГ.

"Відновлено контроль над сімома населеними пунктами, зачищено від ДРГ противника – дев’ять. Загальні втрати російських окупантів на Добропільському напрямку складають 2696 осіб, з них безповортні – 1492. Триває поповнення "обмінного фонду" для повернення українських захисників і захисниць із російської неволі", - додав він.

Серед техніки та озброєння у противника суттєво поменшало танків, ББМ, артилерійських систем, РСЗВ, автотехніки, мотоциклів, квадроциклів і спецтехніки. Всього Сили оборони знищили 856 одиниць.

Як може розвиватися ситуація на Добропільському напрямку - думка експерта

Главред писав, що за словами голови Українського центру безпеки та співпраці Сергія Кузана, на Добропільському напрямку відбувається найбільша на даний час контратакувальна операція. Сили оборони готують для окупантів три потенційні "котли", де їхні сили можуть опинитися в оточенні.

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що російські окупаційні війська атакують Куп'янськ Харківської області з декількох напрямків, ворожі солдати намагаються потрапити до міста.

Раніше повідомлялося, що командування країни-агресорки Росії на Покровському напрямку використовує усі засоби та методи задля досягнення мети - окупації міста Покровськ та прилеглих населених пунктів. Однак самим росіянам, які виконують завдання на цьому напрямку, категорично не подобається така стратегія ведення бойових дій.

Напередодні українські військові оприлюднили відео з населеного пункту Олексіївка, що у Сумській області. На кадрах видно, що у декількох точках села розгорнули українські прапори.

Про персону: Олександр Сирський Сирський Олександр - головнокомандувач Збройних Сил України з 8 лютого 2024 року, командувач Сухопутних військ Збройних Сил України (2019-2024), командувач Об'єднаного оперативного штабу ЗСУ (2019), генерал-полковник. Герой України (2022), пише Вікіпедія.

