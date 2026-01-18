Удар 'великою ракетою': з'явились нові деталі масованої атаки по РФ, куди влучили

Сили оборони України могли уразити завод у Ростовській області РФ , де виготовляли бойові безпілотники, із застосуванням ракет "Нептун", вказав експерт.

https://glavred.net/war/udar-bolshoy-raketoy-poyavilis-novye-detali-massirovannoy-ataki-po-rf-kuda-popali-10733258.html Посилання скопійоване

З'явились нові деталі масованої атаки по РФ - куди влучили / Колаж: Главред, фото: Fire Point, скріншоти з відео

Про що йдеться у матеріалі:

Судячи з того, що відео наслідків удару по Таганрогу опублікувало ВМС - йдеться у про удар ракетою "Нептун"

Завод у Таганрозі може виготовляти БпЛА "Молнія" та Оріон"

ВМС ЗСУ завдали удару по заводу "Атлант Аеро" в російському Таганрозі. На цьому підприємстві виготовляли безпілотники "Молнія", а також компоненти для БпЛА "Оріон". Даний об’єкт у Ростовській області міг бути вражений ракетою великої дальності. Про це в ефірі Radio NV повідомив військовий експерт, засновник благодійної організації "Реактивна пошта" Павло Нарожний.

Він зазначив, що коло можливих засобів ураження обмежується двома варіантами — ракетами "Нептун" або "Фламінго". Водночас експерт наголосив, що з найбільшою ймовірністю йдеться саме про "Нептун", зважаючи на те, що відео з результатами удару оприлюднили ВМС України.

відео дня

Також Нарожний звернув увагу, що на заводі "Атлант Аеро" вироблялися дрони "Молнія", які російські війська застосовують для атак на прифронтові українські міста. За його словами, цей тип безпілотників може нести бойову частину масою від 5 до 12 кілограмів вибухівки.

"Це дуже неприємна штука. З 12 кг він може запуститися тільки з якоїсь високої будівлі, або пагорба, тому що занадто велика вага для нього. І він може пролетіти з невеликим боєкомплектом, з п'ятикілограмовим, на відстань 30-35 км. І цими "Молніями" вони кошмарять наші прифронтові міста. На жаль, вона дуже дешева, дуже проста розробка з дуже простою системою навігації. Ну, тобто він як FPV працює, але воно доволі ефективне", – додав Нарожний.

Окрім цього, на потужностях заводу, ймовірно, здійснювалося виробництво розвідувального безпілотника "Оріон". За словами експерта, цей БПЛА здатен понад 24 години перебувати у повітрі та працювати на висоті до 5 кілометрів.

Також зазначається, що апарат оснащується радіолокаційними системами та може нести ударне озброєння, зокрема керовані авіабомби й ракети масою до 200 кілограмів. Такий безпілотник є особливо небезпечним, адже його вартість перевищує 5 мільйонів доларів за одиницю.

Нарожний резюмує, що йдеться вже про техніку зовсім іншого рівня, яку він порівняв з Bayraktar TB2.

"Тобто це вже геть іншого класу. Це як Bayraktar TB2, такого ми не отримували, останній Bayraktar", - резюмує він.

Нептун / Інфографіка: Главред

Яка умова блекауту в Росії - думка експерта

Як писав Главред, удари України по енергетичних об’єктах на території Росії вже спричиняють перебої з електропостачанням у окремих регіонах. За наявності достатніх засобів ураження такі відключення світла в РФ можуть відбуватися дедалі частіше. Про це заявив президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ", фахівець з міжнародної енергетичної безпеки Михайло Гончар.

Він зазначив, що випадки локальних блекаутів в окремих областяїх Росії вже відбуваються. Зокрема, Бєлгородська область відчуває дефіцит електроенергії через брак потужних електростанцій, подібна ситуація спостерігається й у Брянській області.

Експерт також наголосив, що досягнення масштабніших наслідків є можливим у теорії, однак це напряму залежить від наявності відповідних засобів ураження.

"Сили оборони України і так досить інтенсивно працюють в цьому напрямку, зокрема знищуючи засоби протиповітряної оборони противника. Адже ефективність удару залежить від того, яка кількість засобів ураження долетіла до цілі", - вказав він.

Удари по Росії - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у ніч на 15 січня, Міноборони РФ заявило про нібито знищення 34 дронів, переважна частина яких діяла в Ростовській області. Також БпЛА помічали над Брянською, Волгоградською, Белгородською, Курською, Воронезькою областями та над акваторією Азовського моря.

У ніч на 10 січня Сили оборони України завдали ударів по низці військових цілей російських окупаційних військ. Про результати атаки повідомили в Генштабі ЗСУ.

Російське оборонне відомство у свою чергу повідомило про нібито збиття 59 дронів у восьми регіонах, над Чорним морем, Краснодарським краєм, Республікою Адигея та тимчасово окупованим Кримом.

Інші новини:

Про персону: Павло Нарожний Павло Нарожний - український волонтер і військовий експерт. Засновник благодійної організації Реактивна пошта, яка допомагає Силам оборони України. Нарожний у якості військового експерта коментує актуальні події війни Росії проти України на радіо, Інтернет-ресурсах і телебаченні.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред