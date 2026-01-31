Сили оборони завдали нищівної атаки по низці цінних об'єктів РФ: деталі операції

Сили оборони знищили російський ЗРК "Тор-М1" та ще низку важливих цілей на ТОТ та в РФ

Сили оборони знищили ЗРК "Тор-М1" та ще низку важливих обʼєктів РФ/ Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, скриншот

Коротко:

Сили оборони знищили російський ЗРК "Тор-М1"

Уражено військові підрозділи та пункти управління на ТОТ України

Також повідомляється про удари по цілях в Брянській області РФ

Сили оборони України уночі 31 січня завдали низку ударів по військових об’єктах ворога на тимчасово окупованих територіях України та на території РФ.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

"У межах заходів зі зниження наступальних можливостей російського агресора вчора, та в ніч на 31 січня, підрозділи Сил оборони України завдали ураження по низці об’єктів на тимчасово окупованих територіях України та на території держави-агресора", - йдеться у повідомленні.

Що відомо про наслідки ударів

На тимчасово окупованій території Луганської області, в районі Кам’янки, українські воїни знищили зенітний ракетний комплекс "Тор-М1". Наслідки удару уточнюються.

Крім того, на ТОТ Запоріжжя уражено пункт управління БпЛА противника в районі Рівнопілля, склад матеріально-технічних засобів підрозділу окремої мотострілецької бригади ЗС РФ в районі Воскресенки, а також скупчення живої сили ворога в районах Рівнопілля, Привілля та Успенівки.

Додатково українські бійці вдарили по зосередженню живої сили противника в районі міста Часів Яр.

Також підрозділи Сил оборони України уразили ворожий пункт управління БпЛА в районі населеного пункту Случовськ Брянської області РФ.

Втрати противника та результати ураження наразі уточнюються.

Яка мета ударів Сил оборони по об'єктах в РФ - думка експерта

Главред писав, що за словами голови Комітету економістів України Андрія Новака, основна мета ЗСУ на найближчі місяці полягає в тому, щоб забезпечити блекаут європейської частини Росії, особливо Москві.

Він зауважив, що щодо здатності України влаштувати такий блекаут звучать різні думки. Але якщо дивитися на наслідки обстрілів Україною російських об'єктів електроенергетики, то стає зрозуміло, що Сили оборони ціляться саме по системах енергетики і розподілу навколо Москви і Московської області.

Удари вглиб Росії - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що внаслідок атаки ударними дронами на нафтобазу "Осколнефтеснаб" у Бєлгородській області РФ, один резервуар повністю знищено, ще шість резервуарів типу РВС-1000 зазнали пошкоджень.

Раніше під ураження потрапила нафтобаза "Жутовська" в Октябрському районі Волгоградської області РФ. Об’єкт залучений до забезпечення пальним підрозділів окупаційних військ, а ступінь завданих збитків наразі уточнюється.

Нещодавно також ВМС ЗСУ завдали удару по заводу "Атлант Аеро" в російському Таганрозі. На цьому підприємстві виготовляли безпілотники "Молнія", а також компоненти для БпЛА "Оріон".

ЗРК "Топ"/ Инфографика: Главред

Генеральний штаб Збройних сил України Генштаб ЗСУ - головний військовий орган з планування оборони держави, управління застосуванням Збройних сил України, координації та контролю за виконанням завдань у сфері оборони іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями. Є робочим органом Ставки Верховного Головнокомандувача Збройними Силами України

