Гераскевич висміяв депутатів у Раді й закликав позбавити Бубку звання Героя України

Скелетоніст, якого дискваліфікували з Олімпіади-2026 за вшанування пам’яті загиблих у війні спортсменів, виступив у Верховній Раді.

Гераскевич виступив у Раді / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, УНІАН

Ключові тези із виступу Гераскевича:

Гераскевич звернув увагу на низьку відвідуваність депутатів

Сергій Бубка не має носити звання Героя України

Бубка системно знищує Україну, торгує з окупантами й підіграє Росії

Український скелетоніст Владислав Гераскевич, якого дискваліфікували з Олімпійських ігроп-2026 за вшанування пам’яті загиблих у війні українців, виступив із трибуни Верховної Ради. Спортсмен розкритикував парламентарів і колишнього очільника НОК Сергія Бубки.

27-річний атлет розпочав свою промову з дотепного зауваження на адресу народних обранців, звернувши увагу на напівпорожню залу засідань.

"Я тут виступаю вперше, але вже відчуваю, що переміг за відвідуваністю деяких ваших колег", - іронічно зазначив Гераскевич у Раді.

Спортсмен подякував за підтримку після його відсторонення від Олімпіади та наголосив, що саме єдність навколо України у складні часи є питанням виживання нації. Він закликав політиків об'єднатися заради спільної перемоги.

Під час виступу спортсмен також висловився щодо експрезидента Національного олімпійського комітету України Сергія Бубки. Гераскевич наголосив, що Бубка не повинен носити звання Героя України.

"Насправді мені соромно, що він носить це звання. Він не має його носити. Людина системно знищує Україну, він торгує з окупантами, він допускає російські прапори в організаціях, яких він очолює. Людина, і справді, підіграє Росії. І коли він носить звання Героя України, яке зараз найчастіше дають посмертно, це неприпустимо. І з цим ми також маємо боротися. Тому закликаю також поспрятати тому, щоб пан Бубка був позбавлений цієї нагороди, шляхом накладення нього санкцій", - сказав Гераскевич.

Дивіться відео виступу спортсмена у Верховні Раді:

Виступ Гераскевича в Раді / Фото: скріншот

Скандал на Олімпіаді-2026 - що відомо про дискваліфікацію Гераскевича

Нагадаємо, на тренувальних заїздах зимової Олімпіади-2026 в Італії спортсмен Владислав Гераскевич почав використовувати "шолом пам'яті" з фотографіями вбитих Росією спортсменів. Міжнародний олімпійський комітет заборонив його застосування та перед офіційним стартом дискваліфікував Гераскевича.

Спортсмен із підтримкою юристів подав апеляцію до Спортивного арбітражного суду (CAS), який розглядав справу за прискореною процедурою. У підсумку CAS залишив рішення МОК щодо дискваліфікації чинним.

Як повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський нагородив скелетоніста Владислав Гераскевич Орденом Свободи за патріотизм і відстоювання ідеалів свободи після скандалу з МОК.

Олімпіада-2026 / Інфографіка: Главред

Як відреагували на дискваліфікацію Гераскевича

Як писав Главред, батько і тренер спортсмена Михайло Гераскевич заявив, що Владислав мав усі шанси на медаль і що рішення МОК "намагалося перекреслити пам’ять про українських героїв".

Українського спортсмена підтримав й народний депутат і олімпійський призер Жан Беленюк. Він назвав дискваліфікацію "ганебним рішенням" і підкреслив подвійні стандарти МОК.

Міжнародна спільнота також відреагувала на скандал. Латвійський скелетоніст Емілс Індріксон та німецький спортсмен Крістофер Грьоттер висловили здивування і підтримку Гераскевича, критикуючи подвійні стандарти та несправедливість щодо пам’яті загиблих атлетів. Представник Данії Расмус Вестергорд Йогансен зазначив, що шолом Гераскевича символізує пам’ять багатьох загиблих молодих українців.

Головний тренер збірної Латвії Іво Штейнбергс повідомив, що латвійська команда подала протест до IBSF, оскільки рішення про дискваліфікацію було ухвалене ще до старту спортсмена. Він додав, що підтримка інших країн могла б допомогти скасувати дискваліфікацію і дати Гераскевичу можливість виступити.

Про персону: Владислав Гераскевич Владислав Гераскевич — український скелетоніст. Перший в історії України скелетоніст, який здобув олімпійську ліцензію і виступив на Олімпіаді (Пхьончан-2018). Майстер спорту України (2019 рік), пише Вікіпедія.

