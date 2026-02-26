Рус
РФ загрожує ефект доміно: експерт назвав ознаки можливого розпаду Росії

Анна Ярославська
26 лютого 2026, 12:28
Іскра відцентрових політичних процесів може спалахнути в будь-який момент, впевнений Андрій Новак.
Андрій Новак, Володимир Путін
Андрій Новак побачив у РФ ознаки пізнього СРСР / Колаж: Главред, фото: УНІАН, ua.depositphotos.com

Головні тези Новака:

  • Нинішній стан економіки РФ схожий на пізній період СРСР
  • Навіть одна заява про вихід регіону може спровокувати ланцюгову реакцію

Нинішній стан російської економіки нагадує ситуацію в останні роки існування СРСР. До яких наслідків це може призвести, розповів в інтерв'ю Главреду голова Комітету економістів України Андрій Новак.

Експерт зазначив, що наприкінці існування Радянського Союзу відбувся каскад економічних та фінансових потрясінь, які призвели спочатку до економічного, а потім і до політичного краху держави. Зокрема, він нагадав про так звану "павловську грошову реформу", яка знецінила заощадження громадян і посилила кризу.

відео дня

За словами Новака, після цього СРСР втратив здатність повноцінно фінансувати союзні республіки, що спровокувало відцентрові процеси і прискорило розпад країни.

Новак вважає, що подібний сценарій теоретично можливий і в сучасній Росії.

"Аналогічна ситуація в Росії може спалахнути в будь-який момент. Зараз навіть поодинока заява про вихід зі складу РФ будь-якого регіону здатна спровокувати ланцюгову реакцію по всій країні та аналогічні дії в інших регіонах", - сказав він.

Експерт підкреслив, що суб'єкти РФ істотно різняться за рівнем економічного розвитку - поряд з відносно благополучними регіонами є депресивні і кризові.

"Тому іскра відцентрових політичних процесів може спалахнути в будь-який момент, коли регіональні влади виявляться нездатними забезпечити за рахунок бюджету виконання навіть елементарних господарських функцій на місцях", - резюмував Новак.

Що зараз відбувається в економіці Росії

Як писав Главред, кремлівський диктатор Володимир Путін продовжує стверджувати, що економічна ситуація в країні-агресорі Росії стабільна і критичних проблем немає. Однак навіть в ефірі пропагандистських програм почали це заперечувати. Зокрема, економіст Олег Сухарев відверто заявив, що економіка Росії "за півкроку від рецесії", тобто значного спаду.

Як пише Вloomberg, на четвертий рік повномасштабної війни в країні-агресорі Росії економічна ситуація погіршилася настільки, що Кремль шукає будь-які джерела доходів. Про це свідчить, зокрема, і те, що РФ конфіскувала рекордні активи на трильйони рублів.

Росія зараз перебуває в найслабшій економічній позиції за останній час, стверджують економісти. Причиною цього стала значна витрата грошових резервів і запозичень, які використовувалися для фінансування військових витрат. Додатково проблеми країні-агресору створюють і нові санкції, які зачіпають її нафтовий сектор, що може призвести до економічної кризи в 2026 році, пише The Washington Post

Літо 2026 року може стати переломним моментом для Росії, а її економіка здатна почати стрімко занепадати вже протягом найближчих трьох-чотирьох місяців. У цьому впевнений військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Олег Жданов.

"І "чорний лебідь" вже близько: на засіданні уряду росіяни самі собі дали три-чотири місяці, після чого почнеться обвал. У Росії доведеться включити на повну потужність "друкарський верстат", а це буде колосальна інфляція. Уявляєте, що там буде, якщо вже зараз в Росії ввели обмеження на покупку огірків в одні руки!", - сказав Жданов.

Обвал російського рубля не за горами: думка експерта

За прогнозом голови Комітету економістів України Андрія Новака, економіка Росії поступово наближається до катастрофи. Це відбивається і на курсі рубля.

У 2026 році російська валюта може обвалитися до рекордних показників.

"Вони кричать, що їм потрібен курс "хоча б 120-130 рублів за долар". Такий курс можливий вже в 2026 році", - підкреслив він.

Новак зазначив, що гарантовано в 2026 році буде подолано психологічну позначку в 100 рублів за долар, а далі обвал рубля може бути навіть неконтрольованим.

Інші новини:

Про персону: Андрій Новак

Андрій Новак – український економіст, науковець, громадський діяч, автор книги "Як підняти українську економіку", кандидат економічних наук. У 2010 році став головою Комітету економістів України, у 2011-му – був обраний проректором Європейського університету. 6 лютого 2019 року офіційно став кандидатом на виборах президента України, пише Вікіпедія.

новини Росії Андрій Новак розпад Росії
